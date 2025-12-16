Fiscalía mantiene los cargos contra los dos acusados de 'sobar' a una joven y pintarle penes en la cara

Archivo - Trib.- Petición de 4 años para madre e hija por 'desplumar' 34.000 euros a la abuela con demencia - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha dejado este martes visto para sentencia el juicio contra dos varones acusados de un delito de agresión sexual sobre una joven durante una fiesta celebrada el pasado mes de febrero en cuyo transcurso la sometieron, presuntamente, a tocamientos y dibujaron penes en la cara y otras partes del cuerpo tras quedar la víctima inconsciente con motivo de la ingesta de alcohol y drogas.

Los dos acusados, J.C.L. y D.S.C, últimos en declarar en el juicio iniciado el lunes, han defendido su inocencia al negar que rozaran sus cuerpos con el de la denunciante o que la toquetearan y han atribuido los dibujos obscenos que le dejaron marcados con un rotulador rojo a un juego que, sin intención de vejar a la joven, era una práctica habitual que se venía realizando en otras fiestas similares en las que los participantes iban a saco a drogarse para luego, una vez perdido el conocimiento, aceptar que quienes se mantenían en pie pudieran utilizar sus cuerpos para realizar este tipo de dibujos.

Sin embargo, la acusación pública y la particular, según informan fuentes jurídicas a Europa Press, han mantenido los cargos contra los dos acusados al considerar acreditada la comisión de ambos delitos, el de agresión sexual sobre la mujer y el de amenazas sobre el inquilino de la vivienda donde se produjeron los hechos, que fue quien se puso en contacto telefónico con el Servicio de Emergencias 112 para denunciar lo que estaba ocurriendo en el inmueble, amenazas que los ocupantes del banquillo han rechazado también.

El testimonio del denunciante y el prestado por la media docena de agentes de la Policía Nacional el primer día del juicio han sido, fundamentalmente, las pruebas a las que se han aferrado las acusaciones pública y particular para entender enerbada la presunción de inocencia de ambos jóvenes, a los que los funcionarios policiales sorprendieron al personarse en la vivienda sita en el barrio de Las Delicias cuando la joven se hallaba totalmente inconsciente, con los pantalones bajados y la camiseta subida, y ellos subidos sobre la chica escenificando que la penetraban mientras le pintaban penes con un 'rotu' de color rojo en la cara, la tripa y la mano derecha.

Los dos acusados y la joven habían acudido esa tarde al domicilio del anfitrión de la fiesta y, a la postre, denunciante de los hechos con el fin de consumir alcohol y drogas, algo que todas las partes, incluida la propia joven han reconocido, aunque esta última, que declaró el lunes por videoconferencia desde Jerez, no ha podido aportar mucho a la causa debido a la pérdida total del conocimiento sufrido con motivo de la ingesta de sustancias, entre ellas éxtasis líquido.

En su informe final, la acusación pública ha mantenido la petición de ocho años y medio de prisión para D.S.C. por delitos de agresión sexual y amenazas, con la atenuante de drogadicción, pero ha rebajado la pena para J.C.L, a quien ahora pide seis años al aplicarle también la atenuante de reparación del daño, ya que ha consignado un total de 5.000 euros de los 10.000 que en su conjunto solicita a los dos ocupantes del banquillo para compensar los daños morales causados a la víctima. Por su parte, la acusación particular ha mantenido su solicitud de ocho años y medio para cada uno de ellos.

En el lado opuesto, las defensas han mantenido la petición de un fallo absolutorio para sus patrocinados, que siguen en prisión provisional desde el día de los hechos. En el caso del letrado de J.C.L, en su alegato ha invocado la eximente completa de intoxicación por consumo de alcohol y drogas y también la eximente especial de error invencible--cuando una persona comete un acto que resulta ser un delito, pero actúa sin conocer los elementos objetivos que lo definen--, a la vez que ha hecho especial hincapié en las numerosas contradicciones en las que, a su juicio, habría incurrido el denunciante y anfitrión de la fiesta.