Fiscalía mantiene peticiones de 11 años para el preso que dio fuego a su celda y 17 para el supuesto inductor

VALLADOLID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía ha mantenido invariables sus peticiones de condena de once años de cárcel para Amine B. por dar fuego a su celda en el Centro Penitenciario de Valladolid en enero de 2022 y de diecisiete años para el también recluso Jorge Alfonso V.C. ('Chino'), este último como inductor del siniestro y por las supuestas amenazas de muerte realizadas al primero para que cumpliera el encargo.

Tras dos sesiones en la Audiencia Provincial, en medio de un gran despliegue a cargo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, el juicio ha quedado visto para sentencia tras una jornada en la que, fundamentalmente, han testificado distintos presos, todos ellos por videoconferencia, que el día de los hechos se encontraban en el penal o en Módulo 7 de aislamiento en una de cuyas celdas se produjo el fuego intencionado.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, todos los testigos se han deshecho en elogios hacia la persona del presunto 'autor intelectual' del fuego, Jorge Alfonso V.C, un preso con más de veinticuatro años de su vida entre rejas al que alguno de ellos ha calificado como "un gran hombre, una gran y muy buena persona" mientras que otro se ha referido a él como el compañero "que ayudaba a todos los que caían en aislamiento y les proveía de tabaco, Coca Cola" u otras vituallas.

Todos han negado haber oído o presenciado que el 'Chino' hubiera amenazado de muerte al otro acusado, el marroquí Amine B, para que prendiera fuego al jergón de su celda ya que ambos "se llevaban muy bien" y alguno de los presos ha indicado que el autor confeso lo hizo por su propia voluntad.

La fiscal jefe, encargada del caso, ni siquiera ha podido contar con el testimonio incriminatorio de dos de los reclusos de nacionalidad extranjera que en su día denunciaron tales amenazas, ya que uno de ellos, T.T, no ha llegado a comparecer por encontrarse ilocalizable--se sospecha de que puede haber retornado a su país de origen--y otro, L.Ch, sí ha testificado por videoconferencia desde un penal de fuera de Valladolid para, simplemente, alegar amnesia y desdecirse de todo lo dicho en su día.

AMNESIA

"Tengo pérdida de memoria por estar sometido a un tratamiento médico a base de antisicóticos", ha alegado, en declaraciones recogidas por Europa Press, este testigo que en su día no sólo presentó de su puño y letra un escrito ante el director de la cárcel de Valladolid en el que aseguraba haber presenciado las graves amenazas de muerte vertidas por Jorge Alfonso contra Amine para que cumpliera el encargo sino también el mismo que a posteriori del siniestro ratificó su denuncia en una comparecencia ante agentes de la Policía Nacional que investigaban lo ocurrido.

Pese a las advertencias de la fiscal de incurrir en un posible delito de perjurio y también de la defensora del marroquí, L.Ch.---lleva quince años en prisión y le faltan tres para recuperar la libertad--se ha mantenido en sus trece.

"No me acuerdo, mi declaración no es porque tenga miedo", ha sostenido el testigo, quien también ha asegurado no reconocer la letra del manuscrito enviado en su día a la dirección del centro penitenciario que le ha sido exhibido a través de una cámara durante el juicio.

LAS LÁGRIMAS DE JORGE ALFONSO

La anécdota de la jornada la ha protagonizado el propio Jorge Alfonso V.C, quien, a diferencia de lo ocurrido en la primera jornada, en la que hizo gala de una cierta frialdad, ha roto a llorar durante buena parte de la declaración del 'testigo amnésico', quizá aliviado tras comprobar que era una de las principales pruebas con que contaba la acusación pública y que la misma ha quedado en entredicho.

Pese a ello, la fiscal ha mantenido las peticiones de once años de cárcel para Amine B. por delito de incendio con peligro para la vida e integridad física de las personas, con la atenuante analógica de obrar por miedo insuperable, y quince años para Jorge Alfonso V.C. ('Chino')--le considera autor mediato--y otros dos más por delito continuado de amenazas sobre su compañero de banquillo.

En concepto de responsabilidad civil, la acusación pública pide que ambos, de forma conjunta y solidaria, indemnicen por partes iguales con 886 euros al Ministerio del Interior-Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por los daños causados.

Por su parte, las dos defensas han pedido un fallo absolutorio, en el caso de Amine B. en aplicación de la eximente completa de miedo insuperable y en el del 'Chino' por su falta de participación tanto en el fuego como en las supuestas amenazas.