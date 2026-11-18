VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Valladolid ha solicitado la apertura de juicio oral contra la Sociedad Cooperativa General Agropecuaria ACOR y solicita una multa de 25.000 euros por un delito contra el medio ambiente, al atribuirle vertidos contaminantes desde su fábrica de Olmedo (Valladolid) al arroyo Sangujero.

La acusación pública, en su escrito de calificación al que ha tenido acceso Europa Press, también reclama que la empresa abone las costas y pague una indemnización de 17.164 euros en favor de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por los daños causados al dominio público hidráulico, mas el interés legal correspondiente.

En el relato de los hechos objeto de juicio, que se celebrará en febrero de 2027 en un juzgado de lo penal de Valladolid, se indica que la cooperativa, dedicada a la fabricación de azúcar, pellets y melaza en el Polígono Industrial de Olmedo, genera aguas residuales de transporte, lavado de remolacha y limpieza que pasan por dos balsas de almacenamiento y una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) antes de verterse al arroyo Sangujero, afluente del río Eresma. Este cauce tiene muy escaso caudal y nula capacidad de dilución, además de atravesar las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 'Lagunas de Coca y Olmedo' y 'Riberas de Río Adaja y Afluentes', incluidas en la Red Natura 2000.

Los técnicos de la Comisaría de Aguas de la CHD tomaron muestras los días 17 y 27 de mayo de 2021 a la salida de la depuradora sin que hubiera llovido, y los análisis evidenciaron el incumplimiento de todos los parámetros de la autorización ambiental integrada, salvo el fósforo total.

En concreto, en el muestreo del 27 de mayo los sólidos en suspensión superaron cinco veces el límite fijado, la concentración de amonio duplicó lo autorizado y el nitrógeno total triplicó con creces el máximo permitido, además de rebasarse la demanda química de oxígeno (DQO).

GRAVE PELIGRO PARA EL ECOSISTEMA

La Fiscalía ha cifrado en 83.635,20 metros cúbicos el volumen de los vertidos realizados a lo largo de once días y sostiene que se debieron a la omisión de las precauciones elementales exigibles a la mercantil. Además, incide en que estas descargas provocaron un deterioro sustancial de la calidad del agua, un descenso del oxígeno disuelto y un grave peligro para el ecosistema fluvial -donde habitan especies protegidas como el águila imperial, el milano real o el halcón peregrino-, además de generar riesgo de infiltración hacia la masa de agua subterránea 'Los Arenales' y situarse aguas arriba del embalse de San José, declarado zona sensible.

De cara a la vista oral, la acusación pública interesa el interrogatorio del representante legal de ACOR, Francisco Javier M.S, además de las periciales de técnicos de la CHD, tanto del que efectuó las tomas de muestras como de la que suscribe los boletines de resultados analíticos, así como de una especialista de la Unidad de Apoyo a la Unidad Técnica de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, de la Fiscalía General del Estado.