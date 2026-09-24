Fiscalía pide tres años y medio para un varón detenido en Tordesillas con 27 gramos de 'coca' dentro de un macuto

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Valladolid solicita una condena de tres años y medio de cárcel y multa de 3.000 euros para un varón, Diego Ángel L, que será juzgado el próximo miércoles, 30 de septiembre, en la Audiencia Provincial con motivo de los más de 27 gramos de cocaína que le fueron ocupados en abril de 2025 cuando conducía un vehículo en Tordesillas.

Los hechos se produjeron sobre las 08.15 horas del 12 de abril del pasado año, cuando el acusado fue interceptado por agentes de la Guardia Civil en un dispositivo de verificación de vehículos y personas establecido en la Avenida Portugal de la localidad de Tordesillas, mientras circulaba a bordo de un vehículo Peugeot Partner.

Al realizar un cacheo superficial de seguridad al acusado, el sospechoso salió corriendo con su mochila hasta que fue detenido por uno de los actuantes. En el interior del macuto, los agentes descubrieron que llevaba una bolsa con una sustancia blanca que, tras el análisis oficial, resultó ser cocaína, con un peso neto de 27,43 gramos y una riqueza del 80 por ciento--su valor ha sido cuantificado en 1.763 euros--, destinada, presuntamente, a ser transmitida a terceras personas a cambio de dinero, según el escrito de la acusación pública recogido por Europa Press.