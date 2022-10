Fischer debuta como director titular de la OSCyL: "Era una elección obvia, estoy muy motivado"

VALLADOLID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El maestro suizo Thierry Fischer debutará este jueves, 13 de octubre, como director titular de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), cargo para el que fue nombrado en junio y al que llega "muy motivado", hasta el punto de afirmar que aceptar esta oferta "era una elección obvia".

"Quería decidir las etapas de mi vida sólo desde el más grande entusiasmo, o de lo contrario sería peor decir que sí. Algo que me motiva aquí es la ambición, la sana y legítima ambición artística, y la calidad de los músicos", ha defendido Fischer en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha alabado de ellos su "hambre" por aprender y por "ser empujados para dar lo mejor".

El maestro suizo protagonizará el segundo concierto de abono de la temporada de la OSCyL, en el que se pondrá por primera vez a la batuta de la Sinfónica desde su nombramiento, si bien ya la ha dirigido previamente como director invitado, una situación diferente a la que ahora, según reconoce, acude "sin presión", a pesar de las expectativas generadas por su nombramiento, pero sí con "mucha motivación".

"La Gerencia es muy motivadora, la Comunidad se siente muy orgullosa de su Orquesta", subraya Fischer, quien apunta que la combinación de todos estos factores ha hecho que aceptara el cargo "sin dudar".

Thierry Fischer --quien compagina este cargo con el de director titular de la Orquesta del Estado de São Paulo (Brasil) y, hasta 2023, de la Sinfónica de Utah (Estados Unidos), de la que pasará a ser director emérito-- recalca que estar al frente de una organización artística como la OSCyL "no es como estarlo en una deportiva", pues aquí las decisiones se adoptan "colectivamente".

"LOS MÚSICOS ESTÁN MUY MOTIVADOS"

Así, en esta primera temporada de las tres prorrogables por las que ha firmado el que ocupara en el pasado otras titularidades en las orquestas del Ulster, BBC de Gales o Nagoya, Fischer se ha marcado como retos el ver "qué tipo de repertorio" va a ejecutar la Orquesta, qué sonidos desarrollar juntos o qué proyectos poner en marcha. "Los músicos están muy motivados, la Gerencia... el ambiente es fantástico. Todo es fantástico, estoy feliz de estar en España, hay muy buena dinámica en la región", ha añadido.

Por todo ello, el director insiste en que no siente "ninguna presión", y aunque "sí mucha responsabilidad", recalca que "no en el escenario". "Estoy muy feliz de empezar esta semana", ha sentenciado.

Aunque reside habitualmente en Ginebra (Suiza) y viaja "diez meses al año" para dirigir por todo el mundo, Thierry Fischer reconoce que Valladolid será la cabeza de su otra "mini residencia", desde la que espera poder conocer pronto tanto la ciudad como la Comunidad y "disfrutar la cultura de Castilla y León, desde el arte hasta la comida y el vino".

Sobre la duración que puede tener la etapa que comienza al frente de la OSCyL, de la que se ha convertido en su quinto director titular, Fischer evita concretar un número y defiende que el momento de ponerle fin se dará "cuando el líder crea que no puede aportar nada más y cuando la organización necesite sangre fresca". "No puedo darte un número, pero te puedo decir que para llevar una orquesta a un nivel extremadamente alto hacen falta unos pocos años, lo que quiera que eso signifique", ha bromeado el director suizo.

En este primer concierto como director titular, la Sinfónica de Castilla y León contará con la presencia como solista del chelista alemán Alban Gerhardt, con quien Fischer ya ha compartido escenario en anteriores ocasiones y a quien considera "un buen amigo". "Soy un gran fan de él", defiende el director, quien ensalza su "gran nivel" como músico, pero también su carácter "intrépido y curioso" a la hora de tocar, lo que supone "una inspiración" para la Orquesta.

SEGUNDA PARTICIPACIÓN DE GERHARDT CON LA OSCYL

La carrera internacional de Alban Gerhardt se inició con su debut junto con la Filarmónica de Berlín y Semyon Bychkov en 1991. Notables colaboraciones con orquesta incluyen la del Concertgebouw de Ámsterdam, la Filarmónica de Londres, la Tonhalle de Zúrich, las sinfónicas de Cleveland, Filadelfia, Boston y Chicago, así como con la Filarmónica de Helsinki. En esta ocasión, será su segunda participación con la OSCyL tras su paso por el Centro Cultural Miguel Delibes en la temporada 2019/20.

El repertorio del segundo programa de abono, el jueves 13 y el viernes 14 de octubre a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica Jesús López Cobos del Centro Cultural Miguel Delibes, ofrecerá la 'Sinfonía número 96 en remayor, Hob. 1:96' conocida como 'El Milagro' de Joseph Haydn (1732-1809).

Se trata de la cuarta de las conocidas como Sinfonías de Londres (números 93-104), completada en 1791 y estrenada el 11 de marzo de ese mismo año en Hanover Square Rooms de Londres.

A continuación, la OSCyL interpretará el Concierto para violonchelo y orquesta 'Never give up' ('No darse nunca por vencido') del compositor y pianista Fazil Say (1970), en la que la Orquesta contará con el violonchelo de Gerhardt. Se trata de un concierto para violonchelo y orquesta en tres movimientos, que Say escribió como respuesta a los ataques terroristas sufridos en París y Estambul. El concierto fue estrenado en el Teatro de los Campos Elíseos de París.

La segunda parte del concierto, abordará la 'Sinfonía número 1 de do menor, op. 68' de Johannes Brahms (1833-1897), sinfonía de cuatro movimientos a la que el compositor, pianista y director de orquesta alemán del romanticismo, dedicó al menos 14 años, datando los bocetos de 1854. El estreno de la sinfonía fue dirigido por el amigo de Brahms Felix Otto Dessoff, y tuvo lugar el 4 de noviembre de 1876 en Karlsruhe, Alemania.