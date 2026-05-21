El flamenco electrónico del dúo de DJs 'Mestiza' llegará el 10 de septiembre a la plaza Mayor de Valladolid

LAs dos integrantes del duo 'Mestiza'. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado hoy que el próximo 10 de septiembre la Plaza Mayor acogerá la actuación del dúo de DJs Mestiza, quienes protagonizarán una noche en la que la música electrónica se fusionará con el flamenco.

La jornada contará además con la actuación previa de la DJ Bego Martín, que abrirá la velada con una propuesta sonora que mezcla indie dance, house, deep house y electrónica.

Desde su nacimiento en 2021, 'Mestiza' ha desarrollado un sonido propio que combina ritmos tradicionales españoles con beats electrónicos contemporáneos y este duo explora conceptos como la identidad, la herencia cultural y la creatividad.

Uno de los grandes hitos de su trayectoria llegó en diciembre de 2023 con el lanzamiento de su álbum debut, 'Quëreles', un trabajo con colaboraciones nacionales e internacionales que alcanzó el número uno en ventas en España durante su primera semana.