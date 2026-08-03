Flamenco, jazz, indie y contemporáneo sonarán en la II 'Entre teclas y montañas' el 15 de agosto en Prádena (Segovia)

El alcalde de Prádena, Ismael Masedo (izquierda), y el diputado de Cultura, José María Bravo, en la presentación de la II edición de 'Entre teclas y montañas'. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad segoviana de Prádena acogerá el sábado 15 de agosto la segunda edición del festival 'Entre teclas y montañas', que ofrecerá cuatro espectáculos en distintos escenarios de la villa con propuestas de flamenco, música contemporánea, latin jazz e indie.

La cita cuenta con el apoyo económico de la Diputación de Segovia, que ha destinado 8.000 euros a la organización del evento, según ha expuesto en la presentación del mismo el diputado de Cultura, José María Bravo, quien ha estado acompañado por el alcalde de Prádena, Ismael Masedo.

La jornada comenzará a las 19.30 horas junto a la iglesia de San Martín, con un concierto de flamenco a cargo de Sara Díez al cante, Dani Hernández a la guitarra y Amador Losada a la percusión, tras lo que la plaza de toros Ángel Benito acogerá, a las 20.45 horas, el espectáculo 'Canciones del mundo', protagonizado por Ernesto Arranz al piano, Antonio García a la trompeta y Amaya Muñoz a la voz.

En ese mismo espacio, a las 21.50 horas, tendrá lugar la actuación de flamenco y latin jazz 'Al aire', que interpretarán Miguel Ángel Recio al piano y Raúl Oliver a la guitarra. El cierre del festival se desarrollará para la medianoche en la plaza Mayor de Prádena, con el concierto de indie español a cargo del grupo Sinestesia.

Con esta segunda edición del evento, que en 2025 registro un notable seguimiento, se mantiene el propósito de reunir a artistas de géneros musicales diversos en algunos de los enclaves más representativos del municipio.

En este sentido, la organización ha situado el patrimonio arquitectónico y natural de la localidad como escenario de los conciertos, un contexto en el que busca aprovechar la cercanía de la Sierra de Guadarrama como atractivo.

Asimismo, Bravo ha destacado la importancia de ofrecer propuestas culturales en los municipios de la provincia a lo largo del verano, ya que, según ha explicado, "estas iniciativas ayudan a conjugar la participación de los vecinos de la provincia con la de quienes llegan al medio rural durante estos meses".

Por su parte, el alcalde de Prádena ha señalado que el objetivo del Consistorio es repetir la "experiencia positiva vivida el verano anterior y ofrecer a vecinos y visitantes una velada que resulte memorable".