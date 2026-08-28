La FMC de Valladolid "actualiza" y digitaliza la muestra 'Plastihistoria', que se podrá ver durante un mes en San Benito

La Controversia de Valladolid, uno de los nuevos dioramas incorporados a la exposición 'Plastihistoria de Valladolid'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Cultura de Valladolid ha actualizado la exposición de 'Plastihistoria', con dioramas realizados con plastilina sobre los eventos "fundamentales" de la historia de la ciudad, y ha incorporado la digitalización mediante la creación de una 'app', y se volverá a exponer entre este viernes y el 27 de septiembre en la sala de exposiciones de San Benito.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal; y el historiador Javier Burrieza, han inaugurado esta muestra acompañados por un grupo de niños que han participado en las actividades culturales veraniegas 'Comando Pucela'.

La muestra divulgativa y educativa recorre la historia de la ciudad desde el Conde Ansúrez hasta la actualidad e incorpora a este relato dos escenas nuevas dedicadas al 475 aniversario de la Controversia de Valladolid y al V centenario del nacimiento de Felipe II, hasta llegar a un total de 21 dioramas.

Como ha explicado el comisario de la exposición, Javier Burrieza, es "muy difícil resumir" la historia de una ciudad como Valladolid en una veintena de escenas y por ello reconoce que cuando se realizó por primera vez la exposición los organizadores se dieron cuenta de que se habían "olvidado" de algunas escenas.

Así, se han incorporado dos muy ligadas con conmemoraciones que ha promovido el Ayuntamiento recientemente, como el debate conocido como 'Controversia de Valladolid' sobre los derechos de los indígenas en el Nuevo Mundo; o que promoverá el próximo año, como el V Centenario del nacimiento del Rey Felipe II en lo que hoy es el Palacio de Pimentel.

La escena recoge el bautizo de Felipe en la iglesia de San Pablo, del que se cumplirán 500 años el próximo mes de mayo. Se refleja ese episodio histórico, sobre el que Javier Burrieza ha aclarado que "no hubo competencia entre parroquias" ni "rotura de reja" de una ventana aunque sí la construcción de un pasadizo entre el palacio de Pimentel y el templo que acogió el bautismo.

Un joven Príncipe Felipe de 25 años ha estado presente este viernes, encarnado por un actor, en la presentación, para destacar la importancia de la entonces "villa" de Valladolid en la historia de España.

Se trata de "dos momentos especialmente honrosos de la historia de la ciudad, que pronto celebrará su milenario" que "enriquecen la historia" de Valladolid.

Jesús Julio Carnero ha añadido que en esta exposición se comprueba también que Valladolid está "llena de historia", algo que considera que "hace a los vallisoletanos sentirse orgullosos, desde los más pequeños" tanto por la historia como por el futuro.

Además de los dos eventos señalados, se pueden ver 19 episodios "imprescindibles" en la historia, que también cuenta con una nueva aplicación para móvil u ordenador producida por la Fundación Educa con soporte técnico y digital de Apolo Estudio y diseño gráfico de Eli de la Torre Estudio.

'APP' DE LA EXPOSICIÓN DIGITALIZADA.

IdeVa, en el marco del Plan de Innovación y Ciudad Inteligente de Valladolid, se ha hecho cargo de la digitalización integral con el desarrollo del "ecosistema digital compuesto por una aplicación móvil y web interactiva enriquecida con tecnología de realidad aumentada (RA)".

La aplicación puede descargarse mediante códigos QR en la propia exposición, aunque se recomienda hacerlo en la lona promocional instalada en el exterior de San Benito y en los carteles disponibles en el recibidor de la Sala o en los propios programas, ya que el interior del espacio tiene poca cobertura móvil.

Eso sí, los técnicos de Apolo han explicado que por ese motivo la app se ha creado con la posibilidad de funcionar "en caché" para que pese a los problemas de cobertura se pueda consultar dentro de la sala, aunque con paciencia.

Todo ello permite explorar cada detalle de las escenas en 3D en alta resolución y acceder a información histórica y cultural tanto durante la visita a la exposición como desde cualquier lugar. El contenido virtual puede consultarse en http://plastihistoriavalladolid.es/.

La exposición, que recorre la vida de una ciudad que es "pura historia e Historia", según ha recalcado Carnero durante la presentación, comienza con las figuras de Pedro Ansúrez y la condesa Eylo y la modernización de su señorío de Valladolid (siglos XI y XII) para continuar con la concesión del fuero real por Alfonso X el Sabio a la villa de Valladolid (1255), el gobierno de María de Molina sobre la corona de Castilla desde Valladolid (1295- 1321) y los milagros del franciscano Pedro Regalado, patrono de Valladolid (1390-1456).

El viaje por la historia de la ciudad continua con la boda de los reyes Isabel y Fernando, matrimonio que cambió la historia de España desde Valladolid (1469), la construcción del colegio Mayor Santa Cruz con el cardenal Mendoza (desde 1483), la muerte de Cristóbal Colón en la ciudad (1506); los autos de fe de 1559 y su protagonismo en la obra El hereje de Miguel Delibes, la reconstrucción de Valladolid tras su incendio y la construcción de la catedral (1561-1583) y la entrada de Teresa de Jesús en la ciudad (1568).

La corte de Felipe III y el nacimiento de Felipe IV, el papel del taller creado por el imaginero Gregorio Fernández (1605- 1636), el Valladolid de la Ilustración, la llegada del ferrocarril, la gran ciudad de la Restauración y las figuras de José Zorrilla y Miguel Iscar, la fundación del Real Valladolid (desde 1928), los 75 años de Renault en la ciudad, la llegada de la democracia (1979) y el Valladolid moderno del siglo XXI completan el recorrido.

'Plastihistoria de Valladolid' puede visitarse desde hasta el 27 de septiembre en horario de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 14.00 horas.