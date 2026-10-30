La FMD de Valladolid aumentará su presupuesto en un 5,2%, con 19 millones de euros, 2,2 de ellos dedicados a inversiones

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Valladolid contará en 2027 con un Presupuesto de 19.024.272 euros, un 5,2 por ciento más que los 18,07 millones euros del ejercicio anterior, tras la aprobación este viernes en el Consejo Rector.

Según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, la dotación presupuestaria para inversiones asciende a 2.205.897 euros, frente a 1.860.000 euros en 2025.

Del total de 19,02 millones de euros, se reparten al subprograma de 'Mantenimiento e Infraestructuras' 5.419.411 (4.948.888 euros, en 2025); al de 'Gestión de Instalaciones', 5.941.805 (6.064.650 euros, en 2025); 3.795.188 euros conformarán la partida para el subprograma de 'Actividades deportivas'; 890.411 euros (755.095, en 2025) la del de 'Eventos y Asociacionismo Deportivo', y 2.977.457 euros conformarán la cantidad designada a 'Administración General' (2.429.989, en 2025).

En cuanto a la dotación presupuestaria de las cuatro subvenciones municipales que se otorgan mediante procedimiento de concurrencia competitiva, con la finalidad de respaldar tanto al deporte base como federado, así como las pequeñas obras o la organización de eventos, señalar que la partida destinada a las subvenciones a entidades para la realización de actividades deportivas se sitúa en 293.000 euros (263.000, en 2025), y las subvenciones para la realización de actividades deportivas escolares contarán con una asignación de 310.000 euros.

Por su parte, la línea de subvenciones para la adquisición de equipamientos y realización de obras alcanza los 30.000 euros, mientras que las subvenciones a entidades deportivas para la organización de eventos deportivos se dotan con un presupuesto de 302.000 euros.

En total, se destinarán en 2027 a las distintas líneas de subvenciones un total de 962.100 euros (893.000, en 2025).

LOS PRECIOS PÚBLICOS, SIN CAMBIOS DESDE 2024

En lo que se refiere a los precios públicos, no experimentan ninguna modificación y se mantienen igual que en 2024, 2025 y 2026.

En el comunicado se ha repasado el ejercicio de 2026, en el que en lo referente a Juegos Escolares, el número de licencias deportivas ha ascendido a 17.170 (16.500 usuarios, en 2025), con la participación de 1.648 equipos (1.550, en 2025) en 28 modalidades deportivas (24, en 2025).

La subvención destinada a esta actividad llegó a los 305.000 euros y se han firmado 15 convenios de colaboración con municipios de Valladolid.

Respecto a los programas desarrollados en los centros de la FMD relacionados con las actividades acuáticas, 30 y 32 centros participan en el Plan Escolar y Extraescolar de Natación, respectivamente, con la piscina de Canterac y Ribera de Castilla como las más utilizadas.

A esto se suman los 3.600 abonados a las piscinas, el Programa de Natación de Mantenimiento, los cursos o los programas de natación adaptada.

En el marco de la 'Campaña Blanca' se realizaron 36 salidas, con la participación de 1.522 escolares. En actividades de adultos, en la FMD se cuenta con los programas Club de Ocio y Tiempo Libre, Seguimos Activos, Combinado y Abonos de piscina sumando entre los cuatro programas más de 11.000 usuarios.

Esta temporada se han ofrecido 236 horas semanales de clases dirigidas, repartidas en trece instalaciones, pertenecientes al programa Club de Ocio y Tiempo Libre, y 135 horas del programa Seguimos Activos, además de 219 horas de actividad en las salas de musculación.

Respecto a los cursos deportivos, durante el año 2026 se han impartido 129 cursos deportivos pertenecientes a 14 disciplinas. Se han ofertado cursos de billar, 'body rolling', calistenia, escalada, escuela de espalda, golf, gimnasia abdominal hipopresiva, patinaje, pilates, piragüismo, squash, tiro con arco, yoga y 'yogalates'.

Se han ofertado un total de 1.734 plazas, de las que se han cubierto un total de 1.526 (un 88,5%).

La Campaña Tiempo de Verano 2026 confirmó una ocupación del 90,72% y más de 3.700 participantes, mientras que la campaña estival de la Fundación Municipal de Deportes arrojó las siguientes cifras, con 4.127 plazas ofertadas y 9.371 solicitudes, además de una programación diversa que combinó deporte, convivencia, naturaleza, inclusión y aprendizaje para niños, niñas y jóvenes.

Finalmente, a la conclusión de 2026, se van a llevar a cabo alrededor de 140 eventos deportivos destacados, con la colaboración de federaciones y clubes, con más de una treintena de Campeonatos de España o competiciones europeas e internacionales en la ciudad de Valladolid.