El folk de Fran Allegre lleva la 'Música por los rincones' al Palacín de León este miércoles

La concejala de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, Elena Aguado (centro), en la presentación del l Festival de Verano ‘León, Cuna del Parlamentarismo’. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Música por los rincones' aterriza este miércoles en El Palacín de León con el músico Fran Allegre, que ofrecerá un concierto de folk con entrada gratuita a las 19.30 horas.

El ciclo musical es una de las propuestas del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' impulsado por el Consistorio, que llena de actividades culturales, música y artes escénicas las veladas estivales de la capital leonesa.

Fran Allegre es músico, luthier, artesano, investigador etnográfico y escritor leonés dedicado desde hace más de dos décadas a la recuperación, conservación y difusión del patrimonio musical tradicional de las comarcas leonesas, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El Palacín acogerá un concierto diverso de música folk y tradicional de las comarcas leonesas y música de nueva creación personal con ocho instrumentos hechos por el propio Fran Allegre. El artista modela con la madera de los montes chiflas en varias afinaciones, tamborines, gaitas leonesas en tres afinaciones, rabeles, zanfoñas, arpas, pandeiros cuadrados y panderetas. Además, añade el violín, único que no construye él mismo.

Todos estos instrumentos hacen sonar de una manera diferente a las personas mayores temas grabados por él con efectos; grabaciones en directo de pistas de melodías adornadas con nuevas creaciones y su voz.

'Música por los rincones' continuará en agosto con sendos conciertos de música tradicional 'Vamos al baile a contar historias' de Trébole los días el 14 y 29 en las casas de cultura de Trobajo del Cerecedo y de Oteruelo de la Valdoncina respectivamente.