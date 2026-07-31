El Fórum de Burgos se transformará para albergar iniciativas culturales y sociales

Archivo - Andrea Ballesteros en una rueda de prensa tras el Consejo de la Sociedad ProBurgos. - AYTO BURGOS - Archivo

BURGOS 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo de Administración de Proburgos, Andrea Ballesteros, ha informado de que se ha aprobado la adjudicación del contrato para el suministro, diseño e instalación de los elementos expositivos de la segunda planta del Fórum Evolución.

Los trabajos, adjudicados a la empresa Eurobur por un importe de 172.250 euros, permitirán habilitar "cuatro espacios polivalentes" destinados a iniciativas culturales y sociales, cuyas obras comenzarán en breve con el objetivo de que las instalaciones estén operativas a finales de este año.

Entre los asuntos tramitados durante la sesión ordinaria celebrada este viernes, la sociedad de promoción ha adjudicado a la compañía Mapfre España el seguro a todo riesgo de daños materiales del inmueble, al ser la única entidad presentada a la licitación.

Asimismo, se ha dado el visto bueno a la licitación de los pliegos para renovar las páginas web de Proburgos y del Fórum Evolución, una medida enfocada a actualizar la imagen digital de la entidad.

En el plano cultural, el órgano de gobierno ha fijado un techo de gasto de 32.200 euros para la organización de una muestra pictórica con obras destacadas de autores locales pertenecientes a la colección municipal, iniciativa desarrollada en coordinación con la Gerencia de Cultura. Este importe servirá para articular "los contratos menores necesarios" de cara a su exhibición en la nueva planta del Fórum.

OTROS ACUERDOS

Por otra parte, se ha autorizado una partida máxima de 27.700 euros para poner en marcha el programa 'Encuentro con Vinos del Mundo', una iniciativa que constará de seis catas especializadas y se enmarca en la red de cooperación que mantiene Burgos con otras localidades integradas en la Red de Ciudades Creativas de la Unesco en la categoría de Gastronomía.

Durante la reunión también se ha presentado el balance económico correspondiente a los seis primeros meses de 2026. La sociedad municipal alcanzó una cifra de negocio de 1,47 millones de euros en este periodo, lo que supone un incremento del 82 por ciento respecto al mismo tramo de 2023.

Además, Ballesteros ha informado de que el Fórum Evolución se mantiene como la principal fuente de ingresos de la entidad ProBurgos tras aportar 764.857 euros al cierre de junio, un 69 por ciento más que los 451.607 euros contabilizados en el primer semestre de 2023.

A este crecimiento ha contribuido de forma sustancial la explotación de los aparcamientos subterráneos, destacando el repunte del 44 por ciento en la ocupación del parking del Complejo de la Evolución Humana y la integración operativa del estacionamiento de la Plaza de España, asumida a mediados de 2025.