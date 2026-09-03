Fórum Evolución de Burgos programa 28 actividades y 35 funciones hasta final de año

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, ha presentado el programa. - EUROPA PRESS

BURGOS 3 Sep. (EUROPÀ PRESS) -

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, ha trasladado este jueves la programación cultural e industrial dek Fórum Evolución que afronta el último cuatrimestre del año con un total de 28 actividades confirmadas, 35 funciones y 42.000 entradas a la venta.

La oferta se centrará, entre septiembre y diciembre, en la "diversidad de formatos y públicos", abarcando desde conciertos y espectáculos de humor hasta danza, ópera, jazz, magia y tributos musicales. La música volverá a acaparar el protagonismo con nombres muy reconocidos del panorama nacional.

El cartel incluye las actuaciones de Fito y Fitipaldis, que presentarán su Aullidos Tour los días 6 y 7 de noviembre; Camela con su gira 'Más de 30' el 28 de noviembre; Ismael Serrano en formato íntimo de guitarra y voz el 3 de octubre, y Vicente Amigo, que celebrará sus cuatro décadas sobre los escenarios el 30 de octubre.

La oferta se completa con las voces de Diego el Cigala y Estrella Morente, además de tributos a formaciones históricas como Los Brincos. Más allá de los grandes conciertos, la agenda cultural equilibra su propuesta con importantes citas humorísticas, como los espectáculos de Mentes Peligrosas y Goyo Jiménez.

En el apartado escénico sobresalen el Ballet de Kiev con El lago de los cisnes y El cascanueces, el Romance sonámbulo de la compañía de Antonio Naranjo, la Ópera de los tres centavos protagonizada por Coque Malla, y grandes clásicos del teatro musical como Grease o Sonrisas y lágrimas.

VERTIENTE INDUSTRIAL

En paralelo a la agenda cultural, Burgos Industria retomará el próximo 17 de septiembre sus tradicionales jornadas para acercar la realidad productiva de la ciudad a la ciudadanía. Profesionales y directivos de distintos sectores pasarán por este espacio para debatir sobre ingeniería energética, telecomunicaciones, gestión del agua, transporte, seguridad o innovación tecnológica.

La vertiente industrial contará con la participación de empresas y entidades como Geotelecom o Tecno Aranda -ampliando la iniciativa a otros puntos de la provincia-, Aguas de Burgos o la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Toda esta programación conjunta se ha reunido en un único folleto informativo con una tirada de 15.000 ejemplares que ya se distribuye por distintos puntos de la ciudad, mientras desde Proburgos ya se avanza en la planificación cultural de cara al próximo ejercicio 2027.