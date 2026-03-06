La fotógrafa Carmen Coque lleva a Murias de Paredes (León) sus 'Arquetipos. Reflejos de la humanidad' de la mano del ILC

Imagen de la exposición 'Arquetipos de la humanidad', de la fotógrafa Carmen Coque, que podrá visitarse desde mañana en La Casona de Murias de Paredes (León). - ILC

LEÓN, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casona de Murias de Paredes (León) acoge desde mañana la exposición 'Arquetipos de la humanidad', de la fotógrafa Carmen Coque, una propuesta que ha sido comisariada por el director del departamento de Arte del Instituto Leonés de Cultura (ILC), Luis García Martínez, y que presenta un conjunto de 55 fotografías en blanco y negro en diferentes formatos de gran fuerza plástica e impacto visual.

Las obras han sido positivadas en el destacado laboratorio AuthSpirit por el fotógrafo, técnico y comisario Mario Castro Baro (Madrid 1968), uno de los pilares de conocidos proyectos vinculados a la imagen como 'León es Photo' y 'Expositivos'.

Todas las obras expuestas forman parte de 'Arquetipos', el proyecto creativo que Coque desarrolla desde hace varios años. Carmen Coque mantiene un respeto y una admiración "profunda e indeleble" por la fotografía en blanco y negro, por su fuerza expresiva, su textura y su potencia plástica, pero también por una cierta visión melancólica y triste de la realidad; de ese pasado que subyace y que en algunas ocasiones emerge y se hace presente, según ha explicado el comisario de la muestra, Luis García.

Además, la admiración por la fotografía clásica se hace presente con intensidad y se sugiere en sus encuadres "arriesgados y tensos" en diagonal, que evocan la fotografía de principios de siglo XX, Noholy Nagi o Rodchenko, o algunas composiciones de primera época de Nicolas Muller, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Luis García ha recordado que las "impactantes y sugerentes" captaciones del movimiento humano en las obras de la autora tienen precedentes en el clásico fotógrafo italiano futurista Bragaglia, entre otros muchos como Alberto García Alix, Miriam Vega o, con otro enfoque muy diferente, Hernest Hass.

'FUERA DE CAMPO'

La utilización del 'fuera de campo' introduce al espectador en el sentido de apertura y potencialidad espacial, la otra realidad exterior fuera de plano, algo que recuerda a Cartier Bresson, detalla el comisario de 'Arquetipos', y sus planos detalle como sintaxis y tensión referencial del todo rememoran la sutileza y la delicadeza de algunas composiciones de Isabel Muñoz.

También hay citas y referencias a la pintura clásica, como a Velázquez cuando se autorretrata en 'Las meninas' o a Jan van Eyck en 'El matrimonio Arnolfini' con la incorporación del espacio virtual en el reflejo del espejo, cuestión que desarrolló por primera vez el considerado precedente de la fotografía surrealista Eugene Atget, en su serie de escaparates.

El tratamiento que realiza Carmen Coque en determinados momentos del cuerpo humano desnudo, desde un encuadre parcial al que incorpora alteraciones formales por medio de luces y sombras, aproximan al espectador a un cierto enfoque abstracto de las formas evocadoras de las composiciones plásticas de Bill Brandt.

ESPACIO HABITACIONAL ÍNTIMO

El espacio habitacional íntimo, cargado de memoria emotiva y sentimental, también se hace lugar en este territorio expresivo de la fotografía de Coque, al presentar una visión y un enfoque melancólicos, intensificandos por un mundo simbólico propio que pone en valor la herencia y la procedencia. "Todo un amplio repertorio de recursos que nos hablan de la importancia y significación de la historia de la fotografía, del arte y la cultura en general, en su vida y en su obra", ha sintetizado Luis García.

La exposición permitirá profundizar en el trabajo de esta significativa artista leonesa y podrá verse en la villa omañesa hasta el próximo día 31 de mayo. Para asistir a la exposición es necesario concertar a través del los teléfonos 987593138 o 608803596.