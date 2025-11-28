El fotógrafo medinense Ángel Marcos reflexiona sobre la evolución del espacio público en las ciudades con 'En la plaza'

1031765.1.260.149.20251128144853 La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha presentado hoy en el Centro Cultural Miguel Delibes la exposición ‘En la plaza’, del fotógrafo medinense Ángel Marcos - EUROPA PRESS

El fotógrafo medinense Ángel Marcos incide en su interés por las ciudades, por el espacio público y por su evolución a través de la exposición 'En la plaza', que acoge el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, una serie que reúne 17 fotografías pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo de Castilla y León que se articula como un homenaje a estos espacios públicos que, más allá de su función como lugares de reunión, también reflejan las tensiones y aspiraciones de la sociedad a lo largo del tiempo.

Las obras pertenecen a la Colección de Arte Contemporáneo de Castilla y León, depositada en el MUSAC, y la muestra ha sido comisariada desde el centro museístico por Koré Escobar, coordinadora general del museo.

La muestra estará abierta al público hasta el 19 de enero en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas, mientras que los sábados el horario será de 10.00 a 14.00 horas.

La presentación de la exposición ha corrido a cargo de la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, quien ha estado acompañada por el artista durante un acto en el que ha destacado el "orgullo" que supone para la Junta que sus obras formen parte de colecciones importantes en el ámbito nacional e internacional.

Precisamente, Sancho ha detallado que en su obra Marcos ha abordado reflexiones sobre el territorio, el viaje y la memoria colectiva en un lenguaje que bebe de la tradición conceptual de la escuela de Düsseldorf.

"La búsqueda y el estudio de conceptos de territorio, el poder evocador de la memoria así como del viaje, entendido tanto como desplazamiento físico como toma de conciencia", ha sostenido, le han llevado a descubrir la ciudad como una "excusa para investigar sobre el paisaje y junto a ese paisaje sobre las personas que habitan las ciudades".

ESPACIOS PÚBLICOS

A lo largo de su trayectoria de más de 30 años, el fotógrafo medinense ha concentrado su trabajo en distintas series en las que a partir de la descripción de diferentes ciudades, desarrollos urbanísticos, edificios y también de paisajes ha establecido una analogía con el devenir del ser humano, un mapa del exterior pero también de los paisajes de las geografía y de las ciudades interiores como una forma de habitar y de estar en la memoria colectiva.

Y es precisamente en su serie 'Plaza Mayor' en la que incide en su interés por las ciudades, el espacio público y su evolución. Todas ellas forman parte de un proyecto que se concretó en la exposición itinerante 'Plaza mayor. Espacio y representación' y en un amplio catálogo con ocasión del doscientos cincuenta aniversario de la construcción de la plaza Mayor de Salamanca.

Las imágenes fueron tomadas en distintas plazas del mundo, reflejando una amplia variedad de escenas que van desde plazas antiguas, deshabitadas y envejecidas, hasta otras modernas y comerciales.

Tradicionalmente lugares de encuentro y convivencia, las plazas son retratadas por Marcos como espacios que a veces se ven vacíos, testigos del paso del tiempo y de la transformación de las ciudades.

Algunas de las imágenes hacen referencia a plazas coloniales, mientras que otras muestran las nuevas ágoras del siglo XXI, tecnológicas y globalizadas. Sin importar su ubicación o época, todas las plazas retratadas son símbolos de nuestra presencia y memoria colectiva.

La serie 'Plaza mayor' es un homenaje a estos espacios públicos que, más allá de su función como lugares de reunión, también reflejan las tensiones y aspiraciones de la sociedad a lo largo del tiempo.

A través de su trabajo, Ángel Marcos invita a reflexionar sobre cómo los lugares que las personas habitan y transitan se convierten en testigos de la historia y de las relaciones con el espacio urbano.

Durante su trayectoria de más de treinta años, Ángel Marcos concentra su trabajo en distintas series en las que, a partir de la descripción de diversas ciudades, desarrollos urbanísticos, edificios y paisajes, establece una analogía con el devenir del ser humano, su forma de habitar y la memoria colectiva.

El interés por el territorio, el viaje (físico y emocional), la periferia y las tensiones urbanísticas como reflejo de las tensiones sociales son ejes vertebradores que recorren toda la práctica del fotógrafo.

PERFECCIÓN TÉCNICA

La carrera artística de Ángel Marcos está fuertemente influida por dos aspectos: sus orígenes en el campo de la fotografía profesional y publicitaria, y una perfección técnica fruto de su experiencia tras años de investigación del medio fotográfico.

A partir de los noventa, cuando su trabajo se adentra en el territorio de la fotografía artística, Marcos comienza a trabajar con el territorio como concepto clave de su discurso.

El entorno, más allá de ser un mero paisaje, se convierte en el protagonista de sus imágenes, como huella viva del paso del tiempo y contenedor de la memoria colectiva de aquellos que lo han habitado.

El ser humano, como elemento activo modificador del territorio, cobra progresivamente un papel más importante, aunque siempre supeditado a un marco espacio temporal concreto, que en definitiva se erige como elemento fundamental de las imágenes.

Su serie más significativa es la extensa Alrededor del sueño, un proyecto internacional que lo lleva a distintos lugares -Nueva York, Shanghái, La Habana, Barcelona, etc.- en la que muestra las ciudades como promesas no cumplidas, como utopías truncadas atravesadas por desengaños y tensiones sociales.

La obra de Ángel Marcos forma parte de las colecciones del Museo Reina Sofía (Madrid), ARTIUM (Vitoria), IVAM (Valencia), Museo Patio Herreriano (Valladolid) o el MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (León), entre otras instituciones nacionales e internacionales.