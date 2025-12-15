Fran Díaz encabeza la lista del PSOE de Salamanca

SALAMANCA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actual secretario de Movilidad, Vivienda y Agenda Urbana de los socialistas salmantinos Francisco Díaz, también secretario autonómico de Política Municipal en la ejecutiva del PSOE de Castilla y León, encabezará la lista de la formación por Salamanca de cara a las próximas elecciones autonómicas.

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Salamanca, reunida en la sede del partido socialista de la Cuesta de San Blas, ha acordado la propuesta de lista con la que los socialistas salmantinos concurrirán.

La propuesta de candidatura a procuradores en las Cortes de Castilla y León por la provincia de Salamanca será remitida a la Comisión de listas autonómica, órgano competente para comprobar si cumple la normativa que establecen los estatutos en su configuración.

Posteriormente la propuesta será elevada al Comité Autonómico encargado de ratificar y aprobarla de aprobarla de forma definitiva en su reunión convocada para el próximo viernes día 19 de diciembre.

La lista encabezada por Díaz es una "totalmente renovada, paritaria y en cremallera", con presencia territorial en representación de toda la provincia con miembros de diversas comarcas y agrupaciones y, fundamentalmente, "con una importante impronta municipalista", según ha señalado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

Díaz fue el candidato más votado por la militancia en el conjunto de las catorce Asambleas extraordinarias de la Agrupaciones Locales Socialistas de la provincia, donde hubo una "gran participación" de los afiliados.