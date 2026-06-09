El franciscano y profesor Víctor Herrero de Miguel gana el 36º Premio de Poesía Gil de Biedma con 'Los planos del lugar'

El jurado del premio, durante la deliberación final (en el centro, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, y el coordinador Juan Manuel de Prada). - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El poeta y fraile franciscano Víctor Herrero de Miguel ha ganado el 36º Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma, convocado por la Diputación Provincial de Segovia, con el poemario 'Los planos de un lugar'.

El fallo se ha conocido este martes en un acto celebrado en el Palacio Provincial, donde se han desvelado las autorías de las obras ganadoras en la apertura de las plicas, en sesión pública. Se otorgan un premio absoluto, el Jaime Gil de Biedma, y un premio Joven Poeta, que en esta segunda edición de la modalidad ha sido para la filóloga zaragozana María Martín Hernández, por su obra 'Bajo la piel, la sombra'.

El galardón principal está dotado con 12.000 euros e incluye la publicación del poemario. El Premio Jaime Gil de Biedma para Jóvenes Poetas está dotado con 5.000 euros y reservado a autores menores de treinta años.

El jurado de esta trigésimo sexta edición ha estado presidido por Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación de Segovia, y ha estado integrado como vocales por Luis María Ansón Oliart, Antonio Colinas Lobato, Asunción Escribano Hernández, Carlos Hernández Raganzo y Fermín Herrero Redondo.

Han actuado como coordinadores Juan Manuel de Prada Blanco y María Antonia Isabel Estrada, figuras que ejercen esta función de manera continuada en el certamen.

El proceso de selección ha sido doble, con un prejurado, presidido por el responsable del Área de Cultura José María Bravo, e integrado asimismo por los coordinadores y por María Luisa Santamaría, Demetrio Martín y Fermín Herrero, que ha sido el encargado de reducir los 1.182 poemarios presentados a una lista de 16 obras finalistas, que han pasado posteriormente a la valoración del jurado definitivo.

En esta fase previa, los miembros han tenido en cuenta la necesidad de que entre los finalistas figuren obras susceptibles de optar al Premio Joven, de modo que cuatro de los dieciséis seleccionados correspondían a esa categoría.

El coordinador Juan Manuel de Prada ha subrayado, al tomar la palabra tras el fallo, que este ha sido el año con mayor nivel entre los finalistas en toda la historia reciente del certamen, lo que ha convertido las deliberaciones en una tarea "especialmente penosa". Ha señalado que en cada votación el jurado ha tenido que descartar obras que, en su opinión, "habrían merecido igualmente el galardón", y ha destacado que esa circunstancia es, paradójicamente, "el mayor motivo de orgullo para una institución convocante".

De Prada también ha reiterado el rasgo que a su juicio distingue al Gil de Biedma del resto de premios poéticos del panorama español: la ausencia de fidelidades estéticas en la selección, con obras finalistas que han abarcado desde el registro más cotidiano e irónico hasta el más grave y espiritual, desde la estética realista hasta la de carácter más trascendente.

El ganador de esta 38ª edición, Víctor Herrero de Miguel, nacido en Salamanca en 1980, es fraile franciscano y ejerce como profesor de literatura bíblica en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Su trayectoria poética incluye los títulos La balanza (2023), Lo que busca la abeja (2023) y Las sílabas del cielo (2025). Como ensayista ha publicado, entre otras obras, Carne escrita en la roca (2018), La casa sin pared (2020) y Tristeza (2022).

El vocal del jurado Fermín Herrero ha explicado la propuesta estética de Los planos de un lugar como una poesía de la gratitud y del asombro ante el mundo, caracterizada por un verso cristalino y una vocación contemplativa que el propio autor vincula a su condición franciscana. Herrero ha apuntado que el libro incorpora influencias poco exploradas en la poesía española, entre ellas las del escritor francés Christian Bobin y la poeta norteamericana Mary Oliver.

PREMIO JOVEN

La ganadora del Premio Joven, María Martín Hernández, nació en Zaragoza en 1996 y es graduada en Filología Hispánica. Su primer poemario, Habitar el cuerpo, publicado en la editorial Olifante, le valió el Premio de Poesía Joven Ángel Guinda. Desde diciembre de 2025 reside en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde trabaja en un nuevo proyecto poético.

La vocal Asunción Escribano ha descrito 'Bajo la piel, la sombra' como un "poemario de la memoria y la identidad que explora qué permanece del ser humano cuando desaparecen los lugares y los objetos que lo conformaron", con un estilo depurado y una voz que ha considerado "sólida, unitaria y madura".

La convocatoria de esta edición ha registrado 1.182 poemarios, procedentes de autores de más de treinta y seis países, con presencia de doble nacionalidad en 18 de ellos. De los poemarios presentados, 131 optaban específicamente al Premio Joven. Las obras ganadoras serán publicadas conforme al acuerdo habitual del certamen con la convocante.