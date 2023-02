Francisco Guarido repite como candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Zamora

ZAMORA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Francisco Guarido será el candidato de Izquierda Unida para tratar de revalidar por tercera vez la Alcaldía de Zamora al ser el único candidato del proceso interno que la organización ha celebrado este domingo en su sede provincial y que se ha saldado con la aprobación de su proyecto por unanimidad.

Guarido ha razonado su paso adelante en el "compromiso adquirido" tanto con los militantes como con los ciudadanos de Zamora. "No se puede defraudar a tantas personas que por la calle me animan a seguir y me dicen que tengo que ser yo el alcalde", ha manifestado. Además, ha reconocido que todavía existen "muchas cosas que acabar" en el Ayuntamiento de Zamora después de ocho años al frente.

El alcalde de Zamora, que lleva ya 24 años en la Corporación Municipal entre oposición y gobierno, ha defendido que no tiene "nada que demostrar" y que su única vocación es la de "hacer un mundo y una ciudad mejor". En este sentido, ha ahondado en que "no vale lo que uno ha hecho en el pasado, sino que hay que demostrar lo que uno puede hacer en el futuro".

La ideología de Izquierda Unida, ha explicado Guarido, no será un obstáculo en el reto de conseguir por tercera vez la Alcaldía de Zamora. "Todo el mundo nos conoce, saben que somos de un partido y que tenemos una determinada ideología, pero eso nunca ha sido una razón para que nos dejen de votar", ha señalado. "En este caso, de hecho, las siglas sí que cuentan porque los ciudadanos saben que somos de fiar, que no somos chaqueteros y que estamos en la misma posición desde hace muchos años, con la misma capacidad de trabajo y gobernando para todos", ha añadido.

Sobre el ciclo electoral, el candidato de Izquierda Unida ha querido alejar a Zamora de cualquier extrapolación que se realice en otras capitales o comunidades autónomas. "Aquí no va a haber ninguna guerra para echar a Sánchez o para hacerle la faena a Feijóo", ha indicado. "Zamora es diferente, es una ciudad que vota otras opciones en las generales y una opción muy concreta en las municipales; por eso, lo importante aquí son los equipos y las personas, no los partidos", ha comentado.

Francisco Guarido concurrirá así por tercera vez consecutiva a las elecciones municipales del Ayuntamiento de Zamora en busca de su tercer mandato. La primera vez, en 2015, cosechó ocho concejales y se hizo con el bastó de mando tras un pacto con los tres ediles del PSOE para gobernar en minoría. En 2019, batió sus números y consiguió una mayoría absoluta de 14 concejales.