Francisco Javier Puebla y José Mª Higuera, Premios Ciudad de Salamanca 2026

SALAMANCA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor Francisco Javier Puebla Rabanal y el autor José Mª Higuera González han sido designados como los ganadores de los Premios Ciudad de Salamanca de Novela y Poesía, respectivamente, correspondientes al año 2026, tras la reunión celebrada por sus respectivos jurados.

Puebla Rabanal se ha alzado con el XXX Premio de Novela por su obra 'Las carpetas del tiempo', mientras que Higuera González se ha hecho con la XXIX edición del galardón de Poesía con el poemario 'Flores de plástico'.

El jurado del galardón de narrativa, presidido por Luis Alberto de Cuenca e integrado por Emilio Pascual, José Antonio Cordón, Carmen Posadas, Celia Aramburu y Eduardo Riestra, ha otorgado el reconocimiento por unanimidad. La modalidad de novela está dotada con un premio de 15.000 euros, además de la publicación y distribución del libro a cargo de Ediciones del Viento, tras haber evaluado un total de 621 obras procedentes de España y de otros 21 países.

Respecto a la modalidad de poesía, cuyo jurado ha estado presidido por Antonio Colinas y compuesto por Asunción Escribano, César Antonio Molina, Fermín Herrero, José Luis Puerto, Juan Antonio González Iglesias y Jesús Egido, el fallo ha distinguido a 'Flores de plástico' entre los 985 poemarios presentados desde 36 países. Esta categoría cuenta con una dotación económica de 8.000 euros y la obra será publicada por la editorial Reino de Cordelia.

El ganador de novela, Francisco Javier Puebla Rabanal, cuenta con trayectoria literaria y periodística, habiendo sido finalista del Premio Nadal en 2004 con 'Sonríe Delgado' y ejerciendo funciones diplomáticas en Senegal entre 1995 y 1999.

Por su parte, José Mª Higuera González, nacido en Córdoba en 1970, compagina su labor profesional de tallista en madera con la escritura poética, ámbito en el que ha sido reconocido previamente con certámenes como el Premio Internacional de Poesía 'Alegría' o el certamen 'Rosalía de Castro'.

La entrega de los premios y la publicación de ambas publicaciones ganadoras se llevará a cabo antes de que finalice el año 2026.