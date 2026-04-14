Francisco Vázquez, proclamado nuevo presidente de las Cortes con mayoría absoluta en primera vuelta

VALLADOLID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Francisco Vázquez, del PP, es el nuevo presidente de las Cortes de Castilla y León para la XII Legislatura al lograr la mayoría absoluta en una primera vuelta en la sesión constitutiva del Parlamento autonómico.

En concreto, Vázquez ha logrado el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento al lograr 47 de los 82 votos depositados en la urna tras haber sido llamados de forma nominativa todos los procuradores que compondrán el Hemiciclo durante los próximos cuatro años.

Vázquez se ha impuesto a la socialista Nuria Rubio, candidata del PSOE a la Presidencia, al lograr los votos del PP y Vox --33 procuradores 'populares' más 14 de Vox--, mientras que la socialista consiguió el respaldo de 30 procuradores, todos los su Grupo, en una votación en la que también se contabilizaron cinco sufragios en blanco previsiblemente del Grupo Mixto formado por UPL, Por Ávila y Soria Ya.

Tras la proclamación de Vázquez por parte del presidente de la Mesa de Edad, José María Eiros, el 'popular' se ha levantado ante los aplausos de los miembros de su Grupo, también en pie, y de los procuradores de Vox y se ha fundido en un abrazo con el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco.