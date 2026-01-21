Francisco de Vitoria, Antonio Huertas y Sergio Mattarella, nuevos 'honoris causa' de la USAL por mayoría absoluta

SALAMANCA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca ha aprobado por mayoría absoluta de los votos emitidos las propuestas institucionales para nombrar doctores 'honoris causa' a Francisco de Vitoria, fundador hace 500 años de la transversal Escuela de Salamanca; Antonio Huertas, presidente de Alumni y presidente de Mapfre; y Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana.

En concreto, la candidatura de Francisco de Vitoria ha sumado 263 votos a favor, 9 en contra y 17 abstenciones, mientras que la propuesta de Antonio Huertas Mejías ha obtenido 225 síes, 43 noes y 21 votos en blanco; y finalmente la candidatura de Sergio Mattarella ha reunido 222 votos a favor, 33 en contra y 34 en blanco.

La sesión, celebrada el martes en el Paraninfo de la Universidad y presidida por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del fatal accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz.

Tras el respetuoso gesto, el órgano colegiado al que corresponde conocer y, en su caso, aprobar todas las candidaturas ha ratificado de forma definitiva las tres propuestas institucionales aprobadas por el Consejo de Gobierno en su última reunión de 2025.

Al acto han asistido 177 doctores de forma presencial, y otros 116 han delegado su voto. La concesión del doctorado 'honoris causa' es la máxima distinción académica que otorga la Universidad de Salamanca y nombra a figuras de reconocido prestigio internacional en el ámbito científico, cultural, profesional o personal, señala la institución a través de un comunicado.