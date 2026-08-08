Franz Weber pide a la Junta incluir el socorro animal en desastres e incendios como Portugal

Instalaciones de la Granja escuela Casavieja afectadas por el fuego, a 6 de agosto de 2026, en Casavieja, Ávila, Castilla y León (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Franz Weber ha pedido a la Junta incluir el socorro animal en desastres e incendios como ha hecho Portugal a través de su Lei de Bases da Proteção Civil que incorpora la perspectiva animal al obligar a los municipios a disponer de un planeamiento para la búsqueda, salvamento y socorro de animales en catástrofes de todo tipo.

La fundación reclama al Ejecutivo autonómico imitar las "buenas prácticas" lusas e integrar a los animales como objeto de rescate en toda situación catastrófica, desde incendios, fuegos de nueva generación, a contextos mucho menos habituales como sismos que puedan tener lugar en Castilla y León.

Y es que más de la mitad de los hogares conviven con animales, un vínculo que se refuerza con mayor conciencia social sobre sus cuidados y que hasta ahora no ha llegado a plasmarse en protocolos o actuaciones específicas por parte de los medios públicos de emergencias, ha destacado la fundación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

España, también Castilla y León, viven un cambio de paradigma en su relación con los animales de compañía, ha sostenido Franz Weber, que ha recordado que el Gobierno central contabilizó más de 15,1 millones de animales de compañía registrados en 2025, un 14 por ciento más que en 2021, y ya son mayoría los hogares españoles que conviven con al menos una mascota.

Esto plantea la obligación de las administraciones públicas de dar respuesta a una realidad que, como se ha visto en los recientes megaincendios de la Comunidad de Madrid, Castelló o las provincias de Ávila y Zamora, "respondía más al compromiso personal de agentes y bomberos, que a un plan plasmado sobre una ley o un decreto".