VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha hecho un llamamiento a la participación para defender mejores salarios, alquileres asequibles y servicios públicos en Castilla y León.

El coordinador de Izquierda Unida de Castilla y León (IUCyL) y candidato al Senado, Carlos Serrano, ha solicitado el apoyo de la ciudadanía para que las preocupaciones de los pueblos y barrios de la Comunidad tengan fuerza en las instituciones.

"Cuando hablamos de política, hablamos de hacer la compra sin estar mirando cuánto queda en la cuenta, de que el alquiler no se lleve casi todo el sueldo y de poder ir al médico. De eso van estas elecciones y eso queremos defender", ha señalado Serrano en declaraciones recogidas a Europa Press.

La coalición apuesta por continuar la subida del salario mínimo, reforzar los derechos laborales y ampliar el parque público de alquiler asequible con viviendas procedentes de la Sareb y de grandes propietarios. "Quien trabaja tiene que poder vivir con tranquilidad y hacer planes. Y quien quiere quedarse en su tierra debe tener oportunidades para hacerlo", ha afirmado la formación de izquierdas.

Para el medio rural, Frente Amplio reclama una sanidad pública con recursos y un transporte que permita acudir a una consulta, estudiar o llegar al trabajo. En este sentido, defiende recuperar servicios ferroviarios y garantizar horarios útiles y plazas suficientes para las personas que utilizan el tren a diario.

Asimismo, la coalición propone impulsar la industria, apoyar al pequeño comercio y a las pequeñas explotaciones agrarias y crear empleo forestal público y estable para cuidar los montes durante todo el año, con el objetivo de que el desarrollo genere empleo y bienestar en los pueblos.

"Necesitamos una izquierda fuerte que plante cara a la derecha y a la extrema derecha y que empuje para que sigamos ganando derechos. El domingo os pido que vayáis a votar pensando en vuestra vida, en vuestra familia y en el futuro de nuestros pueblos y barrios", ha añadido el coordinador de IUCyL.

Por último, Serrano ha agradecido el esfuerzo de la militancia y de todas las personas que han participado en la campaña y ha pedido el voto para Frente Amplio al Congreso y para Senado de Progreso al Senado "para que el esfuerzo de cada día dé para vivir con tranquilidad".