El frío y la humedad de la noche mejora los incendios en León que permite liberar de restricciones a 10 municipios

Efectivos de bomberos durante las labores de extinción del incendio de Garaño. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las bajas temperaturas y la humedad asociada a ellas ha permitido una "buena evolución" de los incendios que afectan a la provincia de León, lo que ha permitido levantar restricciones a una decena de localidades, si bien, en alguna de ellas los habitantes deberán estar confinados.

De esta forma, en la actualidad hay evacuadas o confinadas un total de 28 municipios y cerca de 1.900 personas, según ha informado el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, tras la reunión del Cecopi celebrado esta mañana.

Así, las buenas noticias vienen de la mano del fin de restricciones en Peñalba de Santiago, Espinoso de Compludo, Carracedo de Compludo, Palacios de Compludo y Compludo, afectados por el Incendio Forestal de Lllamas de Cabrera. También se realojan a los habitantes de Fasgar, Vegapujín, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, todos en el área de influencia del incendio de Fasgar, si bien deberán estar confinados.

"La información que nos llega es positiva. Se está trabajando bien en los incendios de la provincia, especialmente los que más preocupan en estos momentos y además viene humedad, la posibilidad de alguna precipitación, por lo que las perspectivas son positivas", ha resumido el responsable territorial de la Junta.

Al entrar en detalle de los focos en la provincia, Eduardo Diego ha explicado que el incendio de Fasgar ha evolucionado de forma "positiva" en la parte del Valle Gordo, lo que ha permitido el confinamiento de las citadas localidades. En su vertiente de Colinas, se trabajará, como durante la noche, para "contener" las llamas para que no afecten al municipio de Colinas del Campa, así como evitar que se extienda hacia la zona de Salientes. Por último, en la "lengua" que se dirige a Tremor, el dispositivo trabaja para "arrinconarlo" o que "descienda" hacia la escombrera.

En La Baña, la meteorología ha ayudado en una zona que es "compleja" y donde el objetivo, ha precisado, es "cerrar" el incendio para "atacarle de una forma definitiva". Por otra parte, se está usando "contrafuegos" para sujetar la llama en Garaño para que no crezca. Esta mañana han vuelto los medios aéreos que buscarán sofocarlo de forma "definitiva".

También ha mejorado la situación en Llamas de Cabrera, con "un perímetro muy grande que requiere vigilancia", pero que ha permitido volver a una "situación normal" de todas las poblaciones que estaban confinadas "Peñalba de Santiago, Espinosa de Compludo, Palacios de Compludo, Carracé de Compludo".

En Anllares del Sil se está conteniendo la llama y hoy se apoyará el trabajo con medios aéreos y terrestres para "enfriarlo" y que vuelva a su índice de gravedad 1.

En resumen, hay 13 localidades evacuadas, con 346 personas desalojadas, una cifra inferior a la de ayer, mientras que 15 municipios continúan confinados, con un total de 1.200 habitantes afectados por esas restricciones.

En cuanto a los cortes de carreteras, hay siete cortadas, para un total de 80 kilómetros de vía de la red secundaria afectados.

"Esa es la situación que podemos decir que ha evolucionado de forma favorable. Se sigue trabajando en los incendios y esperemos que con la mejora de la climatología, aunque vamos a tener vientos fuertes pero sí con una baja de temperaturas, más humedad y también la posibilidad de alguna precipitación podamos con los medios que están a disposición del servicio de extinción de incendios mejorar la situación", ha finalizado.