Fromago 2026 tuvo más de 400.000 visitantes y generó un impacto de 18 millones de euros

Ambiente de la feria durante el fin de semana. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fromago 2026 tuvo más de 400.000 visitantes y generó un impacto económico de 18 millones de euros, con ventas de 210 toneladas de quesos en los expositores, cuarenta más que en la última edición de este certamen.

Así lo han confirmado este miércoles, en el balance oficial del evento, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, y la responsable de la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), Sara Fregeneda.

La cifra de asistentes multiplicó así por seis y medio la población habitual de un municipio cuyos establecimientos hoteleros se vieron desbordados por la demanda. Hasta el punto de que también se llenaron las plazas de alojamiento del resto de la provincia y se percibió la repercusión en localidades cercanas de otros territorios, como Simancas y Tordesillas (Valladolid) o Salamanca capital.

En lo referente a la restauración, "todo ha estado también completo", según Faúndez, que ha confirmado a continuación que los expositores han vendido, en 2026, 210 toneladas de queso, por las 170 que habían despachado en la última edición. Eso ha elevado las ventas desde los cinco millones en 2025 hasta los más de 6,6 en 2026. "La inmensa mayoría de los stands nos dice que ha vendido un 25 por ciento más", ha asegurado el presidente de la Diputación.

Todo, en un evento que dispone de un presupuesto de millón y medio de euros, según ha recalcado Faúndez, que ha hecho énfasis igualmente en el éxito de las misiones comerciales, que han permitido celebrar 530 reuniones y formalizar o encarrilar "acuerdos económicos tremendamente importantes para muchas industrias de la provincia".

Por su parte, Fregeneda ha destacado el "refuerzo" que supone la feria para la organización y ha remarcado que casi todos los expositores han expresado su deseo de regresar en la cuarta edición, que se celebrará entre los días 14 y 17 de septiembre de 2028.

La presidenta de Eilza ha subrayado que medidas como las de los parkings disuasorios próximos a la Catedral han permitido que el flujo de visitantes llegase a todos los rincones de la feria y ha puesto en el debe la necesidad de habilitar más aparcamientos de esas características.

Fregeneda también ha admitido que, en 2028, resultará pertinente contratar más servicios de limpieza y reforzar los servicios de telecomunicaciones para evitar fallos de cobertura como los percibidos el viernes y el sábado, aunque ha reconocido que la afluencia de gente "desbordó todas las previsiones".

Al final de la comparecencia, la Diputación y Eilza han sellado un nuevo protocolo que regirá la organización de la cuarta edición de la feria en la que el objetivo será reforzar la internacionalización y seguir consolidando a Zamora como "la capital mundial del queso".