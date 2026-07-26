El fuego de Ávila evoluciona de forma "relativamente favorable" con zonas más activas en Mijares y Casillas

Una vecina de Piedralaves tras quemarse la casa de su padre durante el incendio de Burgohondo, a 26 de julio de 2026, en Piedralaves, Ávila, Castilla y León (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

ÁVILA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio originado en Burgohondo, que se ha extendido por la provincia de Ávila, evoluciona de forma "relativamente favorable" en la noche de este domingo, 26 de julio, con una situación más complicada en las zonas de Mijares y Casillas, las "más activas" en la actualidad.

El asistente al director técnico de extinción, José Miguel Gutiérrez, ha señalado que durante esta jornada se ha podido trabajaR con "mucha dificultad" para estabilizar "gran parte" del perimetro del incendio, que es el más grande de la historia de España con alrededor de 50.000 hectáreas arrasadas.

En este sentido, ha señalado que en el sector de Mijares, la parte "más activa", se ha logrado asegurar un cañón bastante peligroso con el trabajo de medio aéreos y con "ataque directo", técnica que se aplicará a lo largo de la noche con cuadrillas de tierra con el objetivo de que la situación "sea favorable" a "expensas del fuerte viento que se espera".

En la parte sur del incendio, del Valle del Tiétar, entre Casavieja y Piedralaves, los trabajo se han desarrollado con bulldozer y maquinaria, de manera "muy efectiva". Así, se ha conseguido "cerrar" el sector, con la colaboración de efectivos enviados desde Castilla-La Mancha.

Gutiérrez ha advertido, no obstante, de que han tenido que enfrentar pequeñas reproducciones en entornos urbanos, pero la evolución es favorable.

En el sector de La Adrada y Navahondilla también han tenido lugar ese tipo de reproducciones y se han presentado "problemas" en zonas de viviendas, si bien se ha trabajado para controlarlo, ha explicado.

Por otro lado, ha advertido que en el sector de Casillas hay otro frente "relativamente activo" en el que se trabaja a última hora de este domingo, con "fuerte potencia" de medios aéreos. En esta zona se realizarán ataques directos e indirectos, con fuego técnico, durante la noche, para acabar de "rematar" la zona del Castañar.

Asimismo, en la zona de El Tiemblo se trabaja también en la parte del Castañar, la "zona más peligrosa" para los medios en la jornada de este domingo, en la que se ha podido solucionar la situación con ataque directo y recursos aéreos, que también se han empleado en el sector de Cebreros.

"Ha sido un trabajo duro y constante, que ha tenido su recompensa", ha aseverado al respecto el director de extinción del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León, Pablo Montejo, quien ha avanzado que durante la noche se continuará con los trabajos, especialmente con ataque directos para repasar, mientras en la zona del Valle de Iruelas se trabaja con quemas controladas para afianzar el perímetro. Montejo confía en que no haya "sobresaltos" durante la noche.

Por otra parte, en el sector Navaluenga-Castrejón se siguen técnicas de ataque directo, con el operativo "muy pendiente" al perímetro porque es una zona "muy complicada y con muchas piedras". En este sentido, Montejo ha recordado que hace unas semanas se tuvo un incendio en la misma zona que "estuvo dando guerra durante varios días".