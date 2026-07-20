El fuego de La Mierla obliga a desalojar a los vecinos Barcones (Soria) y a los ganaderos del municipio

SORIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Soria ha decidido la evacuación de los 31 vecinos que se encontraban en la localidad soriana de Barcones, dada la situación de la calidad del aire por el humo del incendio y la posibilidad de que empeoren las condiciones.

La evacuación se ha realizado de manera ordenada y con medios propios y ha puesto a disposición de los vecinos la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almazán, que se ha habilitado para que puedan ser alojados.

Asimismo, la Guardia Civil va a coordinar con el Ayuntamiento de Barcones, tal y como se ha acordado en el Cecopi, el desalojo en situación especial de los ganaderos del municipio.

Ante la situación del incendio de la Mierla, en la provincia limítrofe de Guadalajara, el Cecopi de Soria ha analizado las circunstancias de otras localidades amenazadas por la posible afección por el humo y así se ha confinado a los 45 vecinos de Arenillas, y están preparados para una posible orden de evacuación.

Asimismo, En Lumías, pedanía de Berlanga de Duero), sus vecinos están avisados por si fuese necesaria su evacuación en función de la evolución del incendio al igual que el centenar de vecinos de Retortillo, donde a lo largo de este lunes se ha evacuado la residencia de personas mayores.