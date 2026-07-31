El fuego de San Tirso (León) sube a IGR 1 tras obligar a cortar el carril rápido de la A-6 en Vega de Valcarce

Sube a gravedad 1 el fuego de San Tirso (León) que ha obligado a cortar el carril rápido de la A-6 - JCYL

LEÓN, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 el incendio declarado en la localidad leonesa de San Tirso que ha obligado a cortar el carril rápido de la A-6 en ambos sentidos en el término municipal de Vega de Valcarce.

El incendio se originó el jueves a las 14.55 horas por causas que se investigan y se ha elevado a gravedad 1 este viernes a las 14.13 horas al existir leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

Durante la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) se ha analizado la evolución de este incendio de San Tirso, donde continúan cortados los carriles izquierdos, próximos a la mediana, en ambos sentidos de la A-6, para facilitar el trabajo de los medios de extinción.

La restricción al tráfico se mantendrá mientras las condiciones operativas así lo requieran.