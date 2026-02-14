La fuente de la Puerta de Zamora se ilumina mañana en Salamanca de dorado por el Día Internacional del Cáncer Infantil

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso que mantiene el Ayuntamiento a la hora de apoyar la promoción de la salud

Europa Press Castilla y León
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 15:31
Seguir en

   SALAMANCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Salamanca iluminará este domingo, día 15 de febrero, de color dorado la fuente de la Puerta de Zamora con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, a petición de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León (Pyfano).

   Además de la fuente, los paneles luminosos mostrarán mensajes de concienciación, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

   Esta iniciativa se enmarca en el compromiso que mantiene el Consistorio a la hora de apoyar a las asociaciones en su labor de promoción de la salud y la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado