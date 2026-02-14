La fuente de la Puerta de Zamora se ilumina mañana en Salamanca de dorado por el Día Internacional del Cáncer Infantil

SALAMANCA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca iluminará este domingo, día 15 de febrero, de color dorado la fuente de la Puerta de Zamora con motivo del Día Internacional del Cáncer Infantil, a petición de la Asociación de Padres, Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Castilla y León (Pyfano).

Además de la fuente, los paneles luminosos mostrarán mensajes de concienciación, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso que mantiene el Consistorio a la hora de apoyar a las asociaciones en su labor de promoción de la salud y la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias.