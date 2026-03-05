Una fuga de agua en un domicilio de Valladolid acaba con la detención del morador por el hurto de un generador

Archivo - Sucesos.- La Policía Nacional desmanteló en 2025 en CyL 18 grupos especializados en robos con fuerza en viviendas - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una fuga de agua en un domicilio de Valladolid capital acabó con la detención del morador de esa vivienda como presunto autor de un delito de hurto de un generador valorado en 1.694 euros que figuraba como robado el pasado 24 de febrero de una escuela de danza de la capital.

Según ha explicado la Policía Nacional, la detención tuvo lugar en la mañana del martes, 3 de marzo, después de que agentes del Grupo de Atención al Ciudadano acudiesen a un inmueble en el que se realizaba una reforma en uno de los bajos del edificio.

Allí les esperaba el requirente, que resultó ser el administrador de la finca y que explicó que el contratista que estaba realizando la reforma necesitaba acceder a un domicilio del piso superior del que procedía una fuga de agua.

Al parecer, cuando el contratista había llamado a la puerta del piso, ningún ocupante quiso abrir la puerta, por lo que el administrador de la finca solicitó la presencia policial. Los agentes en compañía del contratista llamaron a la puerta del domicilio y tras mediar consiguieron que un morador les abriera la puerta de la vivienda.

Las mismas fuentes han explicado que tras la autorización expresa del morador los agentes accedieron al interior y localizaron en la cocina el origen de la fuga del agua. Al disponerse a salir de la vivienda, los agentes observaron en el recibidor del domicilio un generador de gasolina de grandes dimensiones, aparato "sumamente peligroso en interiores" por sus emisiones de CO2.

Los policías se interesaron por la procedencia del generador y por su uso, de lo que el ocupante de la vivienda "no dio ninguna explicación concreta". Los agentes anotaron el número de serie del generador, de unos 100 kilos de peso aproximado, y efectuaron una comprobación una vez en dependencias policiales, tras lo que comprobaron que había una denuncia.

A continuación los policías volvieron a la vivienda y procedieron a la detención del morador como presunto autor de un delito de hurto. Además, se realizaron las gestiones oportunas para ponerse en contacto con el legítimo propietario del generador y le fue reintegrado. Los agentes trasladaron al detenido a dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid donde ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su puesta en libertad.