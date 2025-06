Fundación Anclaje busca solución al conflicto de Azucarera: próxima reunión el 19

No descartan pedir al Gobierno central el Mecanismo Red aunque ven "muy complicado" que prospere

VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este viernes ha quedado constituido el grupo de trabajo de la Fundación Anclaje para intentar desbloquear el conflicto de Azucarera si bien la empresa ha declinado la invitación a este encuentro ya que, según ha explicado, se lo impedía la reunión celebrada también hoy con el Ministerio de Industria.

De este modo, el grupo de trabajo de la Fundación Anclaje ha sido conformado por CCOO, UGT, los comités de empresa de La Bañeza, Toro, Miranda de Ebro y Benavente, CEOE y representantes del Gobierno central y de la Junta con el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, como secretario.

Las partes se han emplazado a una nueva reunión a las 17.00 horas del próximo jueves, 19 de junio, con la "confianza" de que AB Azucarera Iberia acepte la invitación y asista al nuevo encuentro "para poder encontrar una solución".

Y según han informado los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en sendas notas de prensa, no descartan dirigirse en futuras reuniones al Gobierno de la nación para pedir el Mecanismo Red, "aunque es muy complicado que prospere" porque "no se cumplen las circunstancias necesarias para ejecutarlo", si bien añaden que no descartan ninguna opción en defensa del sector "y de la autonomía estratégica alimentaria que ahora existe en Castilla y León a este respecto".

El secretario de la Federación de Industria de CCOO en Castilla y León, Miguel Ángel Brezmes, ha mostrado su satisfacción por la constitución este viernes del grupo de trabajo en la Fundación Anclaje, un "primer paso" en el que las parte han coincidido en la "necesaria defensa" del sector azucarero y remolachero, en el rechazo al cierre de la planta de La Bañeza (León) y en convertir el ERE en ERTE.

Por su parte, UGT ha reivindicado que a estas alturas la dimensión del conflicto "ya es nacional, no solo autonómica" por lo que insiste en que es "imprescindible" utilizar todas las herramientas disponibles para no perder puestos de trabajo y evitar el cierre consecutivo de las empresas del sector "que abocaría a la dependencia de importaciones de producto cuando la actividad en Castilla y León, perfectamente viable aquí".