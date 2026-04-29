Fundación 'la Caixa' destina 1,7 millones a 56 proyectos para atender a más de 14.900 personas vulnerables en CyL

Las iniciativas seleccionadas en la Convocatoria de Proyectos Sociales Castilla y León 2025 de la Fundación "la Caixa" permitirán atender a más de 14.900 personas en situación de vulnerabilidad - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

VALLADOLID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Convocatoria de Proyectos Sociales de la Fundación 'la Caixa' Castilla y León 2025 ha seleccionado 56 proyectos de entidades sociales en la Comunidad castellanoleonesa a los que destinará más de 1,7 millones que permitirán atender a más de 14.900 personas en situación de vulnerabilidad.

Con el objetivo de promover la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida, así como contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva, equitativa y solidaria, los proyectos seleccionados en esta nueva edición de la convocatoria se enmarcan en los tres grandes ámbitos de actuación.

En concreto, personas mayores (14 por ciento); discapacidad, trastorno mental o enfermedad (43 por ciento), y pobreza e inclusión social (43 por ciento), según ha destacado la fundación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Además, la mayoría de los proyectos se sitúan en alguna de las líneas de actuación de la inserción sociolaboral; acceso a recursos residenciales temporales; convivencia intercultural; promoción de hábitos saludables y gestión emocional; prevención de las violencias y las adicciones; cultura como herramienta para la inclusión social, e inclusión digital.

Una de las novedades de esta nueva edición de las convocatorias es el aumento del importe inicial que van a recibir las entidades con la firma del convenio, que pasa del 80 por ciento al 90 por ciento del importe de la ayuda concedida.

El subdirector general de Social de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón, ha subrayado en la presentación de la resolución de la Convocatoria de Proyectos Sociales Castilla y León 2025 que ha tenido lugar en Valladolid el compromiso "firme y sostenido en el tiempo" con las personas que atraviesan dificultades o se encuentran en situación de vulnerabilidad.

"Estamos a su lado a través de nuestros programas propios y del Programa de Convocatorias de Proyectos Sociales, que desde hace más de 25 años impulsa de manera ininterrumpida iniciativas de entidades sociales de todas las comunidades autónomas", ha expresado.

Cada año, las convocatorias hacen posible el desarrollo de alrededor de 1.400 proyectos de entidades que conocen de cerca la realidad de las personas a las que acompañan, se adaptan a un contexto en constante cambio y dan respuesta a necesidades específicas de sus territorios.

Estas iniciativas, ha sostenido, generan oportunidades, promueven la equidad y contribuyen a reducir las brechas de la desigualdad y constituyen un motor de cohesión social y territorial.

A la Convocatoria de Proyectos Sociales Castilla y León 2025 se han presentado 276 iniciativas de entidades muy diversas, tanto por su tamaño como por el número de trabajadores o por el presupuesto de cada una de ellas.

Entre ellas se han seleccionado 56 proyectos, que permitirán atender a más de 14.900 personas en situación de vulnerabilidad de la mano de 288 profesionales y 500 personas voluntarias.

Del total de proyectos seleccionados, el 43 por ciento está dirigido a personas con discapacidad, trastorno mental o enfermedad; el 43 por ciento, a actuar contra la pobreza y a fomentar la inclusión social, y el 14 por ciento restante, a personas mayores.

IMPULSO DE LAS ZONAS RURALES

Además de los 56 proyectos de entidades sociales de la convocatoria de 2025, la Fundación 'la Caixa' acompañará seis proyectos seleccionados en la convocatoria Acción Social en el Ámbito Rural, orientada a abordar el reto demográfico para frenar la despoblación en Castilla y León.

Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar con iniciativas de acción social en el ámbito rural que permitan abordar la vulnerabilidad específica de estas zonas con una dotación en Castilla y León de más de 570.000 euros para los próximos tres años.

En el acto intervinieron representantes de una de las entidades sociales de la provincia de Salamanca cuyo proyecto ha sido seleccionado en la Convocatoria de Acción Social en el Ámbito Rural: Fundación Asprodes Inclusión con el proyecto Reserva de la biosfera Sierras de Béjar y Francia: un territorio para la práctica del buen vivir, que revitalizará el tejido social y económico de la comarca de Béjar a través del desarrollo de la Economía de los Cuidados profesionalizando el sector y generando nuevas oportunidades de empleo.

Además, en la provincia de Salamanca se desarrollará un proyecto más: Innovación Social y Digital como Respuesta a la Despoblación, de la Fundación Ciudad Rodrigo 2006, que tiene como objetivo promover la digitalización y la innovación social en los municipios rurales de la comarca de Ciudad Rodrigo.

Los proyectos de esta convocatoria tienen un periodo de ejecución de tres años y su objetivo es abordar el reto demográfico para frenar la despoblación impulsando el emprendimiento, el empleo, la salud, la cohesión social, el arraigo de nuevos pobladores y la dinamización comunitaria en zonas rurales.