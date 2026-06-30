La Fundación "la Caixa" ofrecerá actividades de verano a cerca de 200 menores vulnerables en CyL

La Fundación "la Caixa" ofrecerá actividades de verano a cerca de 200 menores vulnerables en Castilla y León. - ALVARO CABRERA

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación "la Caixa", a través de su programa CaixaProinfancia, ha impulsado para este verano campamentos, colonias urbanas y diversas actividades dirigidas a cerca de 200 niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Castilla y León. Esta iniciativa estival, que se desarrollará entre los meses de junio y septiembre, alcanzará a más de 30.000 menores en todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar el acceso gratuito a experiencias de ocio educativo durante las vacaciones.

El subdirector general de Social de la Fundación "la Caixa", Marc Simón, ha afirmado que estas propuestas favorecen el desarrollo personal y social de los menores con pocos recursos, al tiempo que ayudan a la conciliación familiar y aseguran el derecho al descanso en igualdad de oportunidades. Para lograrlo, la oferta combina actividades lúdicas, culturales, artísticas y deportivas con acompañamiento socioeducativo, incorporando este año las dinámicas teatrales de la iniciativa ¡Campamentos a Escena! para trabajar la expresión emocional, la cooperación y la cohesión social.

Este plan de actividades forma parte del modelo de intervención integral de CaixaProinfancia, un programa que se dirige a hogares vulnerables con hijos de entre 0 y 18 años para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza. A lo largo del último año, la iniciativa ha acompañado a más de 67.000 menores en toda España a través de una red que supera las 475 entidades sociales encargadas de adaptar la asistencia a las necesidades específicas de cada comunidad autónoma.

Asimismo, la Fundación "la Caixa" cofinancia y gestiona la convocatoria Más Infancia como organismo intermedio privado del Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Esta línea de actuación específica contra la pobreza infantil ha permitido ofrecer también actividades de ocio educativo durante la época estival a otros 2.000 niños, niñas y adolescentes de todo el país, contando con la colaboración de 171 entidades sociales que fueron seleccionadas en la respectiva convocatoria pública.

En España, donde uno de cada tres menores crece en contextos marcados por las dificultades económicas, la entidad ha insistido en su compromiso de contribuir a romper el círculo de la desigualdad mediante programas socioeducativos como Incorpora Joven, EduCaixa o sus becas de grado. En total, más de 140.000 jóvenes reciben apoyo anual a través de estas redes y, para el presente año 2026, la Fundación "la Caixa" ha destinado más de 700 millones de euros a proyectos de transformación social.