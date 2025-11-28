Fundación Eurocaja Rural selecciona las 10 entidades que recibirán sus ayudas 'Workin', dos de ellas de CyL

Cartel con las diex entidades beneficiadas de las ayudas 'Workin' de Fundación Eurocaja Rural. - FUNDACIÓN EUROCAJA RURAL

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Eurocaja Rural ha seleccionado las diez entidades beneficiarias de sus ayudas 'Workin' para impulsar la inserción laboral de personas con discapacidad.

Cada uno de los diez proyectos seleccionados recibirá una ayuda de 10.000 euros.

El objetivo de esta convocatoria 'Workin' es promover la inserción laboral de personas con discapacidad, favorecer su capacitación profesional, autonomía personal e integración en entornos laborales inclusivos.

Desde su primera convocatoria en 2014, estas ayudas han beneficiado a un total de 110 entidades de formación e inserción laboral para personas con discapacidad.

Este año se presentaron 73 proyectos a nivel nacional y se han seleccionado diez. Se trata de Fundación Aspaym Castilla y León; Fundación Gema canales; Asprona C.0 Camino de Albacete; Dowm La Rioja; Aspana de Campo de Criptana; Astrapace de Murcia; Alfaem Salud Mental León; Aprodiq Quintanar de la Orden; Patronato Intermunicipal Francisco Esteve de Paterna y Asociación TEA Talavera.