La Fundación Eusebio Sacristán recibe 115.000 euros para su proyecto de competencia emocional en Palencia

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una subvención de 115.000 euros para que la Fundación Eusebio Sacristán continúe con su proyecto sobre competencia emocional en el parque 'La Roca Multiaventura' de Palencia a lo largo del presente curso escolar.

El Ejecutivo autonómico continúa la colaboración iniciada hace tres cursos con la Fundación Eusebio Sacristán para el Desarrollo del Deporte a través de esta inversión para fomentar la competencia emocional, enmarcada en el Programa de Bienestar Emocional en el ámbito educativo -financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes-, mediante la realización de actividades de aventura y tiempo libre de alto impacto.

Así, alrededor de 2.800 estudiantes de 1º de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica de centros sostenidos con fondos públicos en Castilla y León se beneficiarán de estas actividades.

Las instalaciones del Centro de Prevención de Riesgos en Actividades de tiempo Libre (CPRATL) de Palencia, conocido como 'La Roca Multiaventura', constituyen un espacio idóneo para el desarrollo de un proyecto educativo de trabajo de las emociones personales y de enfrentarse a diferentes retos que estimulan la toma de decisiones y el autocontrol.