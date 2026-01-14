Fundación Intras convoca el VI Premio Internacional de Fotografía y Locura 'Locografías'

Archivo - exposición de los trabajos presentados en el V Premio Internacional de Fotografía y Locura 'Locografías' de la Fundación Intras. - FUNDACIÓN INTRAS - Archivo

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fundación Intras ha convocado la sexta edición del Premio Internacional de Fotografía y Locura 'Locografías', que persigue romper con la idea de que los problemas de salud mental son cosas que les pasan 'a los otros', a los que viven al margen de la sociedad.

La entidad, en un comunicado recogido por Europa Press, ha incidido en que la salud mental está ligada a la vulnerabilidad de todas las personas y, por lo tanto, es parte indisoluble de la condición humana.

Así, el Premio Locografías documenta fotográficamente desde su primera edición los variados procesos de recuperación de las personas que sufren problemas de salud mental, que consisten en procesos personales y únicos que suponen el reencuentro con uno mismo, la búsqueda de propósitos y motivaciones y la superación de obstáculos en una carrera de fondo más allá de los efectos negativos de la enfermedad.

El certamen 'Locografías' convoca a fotógrafos nacionales e internacionales, profesionales y/o aficionados, a personas que han vivido problemas de salud mental -ya sean más leves o más intensos- y a quienes no han pasado por ellos pero están vinculados o interesados en el tema a plasmar con fotos y textos breves su visión de la locura como parte de la razón, de la locura como valor y como sufrimiento.

En esta sexta edición se establece un premio de 1.000 euros y un accésit de 500 y un segundo accésit de 500 euros premiará la mejor obra de un fotógrafo joven (entre 18 y 25 años) y las imágenes se podrán presentar hasta el 14 de marzo.

El jurado designado por Fundación realizará una preselección de las obras que formarán parte de una exposición que se mostrará en Castilla y León a lo largo de 2026. Todos los datos, incluidas las bases y los canales para presentar las fotografías a concurso, están en http://premio-fotografia.intras.es.

NUEVA CATEGORÍA

En esta sexta edición se incorpora, además, una categoría joven (para alumnos de Secundaria de 12 a 17 años), dotada con un único premio de 200 euroS en material fotográfico.

Cada una de las fotografías presentadas a esta categoría deberá tener un formato vertical e incluir, en lugar de un breve texto como en la categoría principal, un 'hashtag' con la emoción que se quiera transmitir a través de la imagen.

En la primera edición de 'Locografías' el jurado designó a José Ramón Moreno, por su obra 'Jota', como ganador del Premio Internacional de Fotografía y Locura. En la segunda edición el ganador fue Óscar Barrera Tevar por su obra 'Another world'. 'Gladys', de Mª Paz Martínez Rubio, fue la ganadora en la tercera edición, Jesús Segura se llevó el IV Premio con 'Dulcinea y Lucero' Y en la quinta edición José María Rubio Calonge se hizo con el Premio Locografías con su fotografía 'ALZH 14'.

En las cinco ediciones celebradas, este certamen fotográfico ha sumado más de 700 trabajos presentados por cerca de 250 autores, procedentes de España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Italia, México, Mozambique, Noruega, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, que muestran su particular visión del malestar psíquico a través de fotos y textos.