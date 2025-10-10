Fundación Renault Group España y Candelita apuestan por la movilidad como clave de la inclusión a través del empleo. - GOYO CONDE

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Renault Group España ha renovado su acuerdo de colaboración con Candelita para facilitar las posibilidades de acceder a un empleo mediante la obtención del carné de conducir a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad.

La Fundación Renault Group apuesta por la movilidad como factor clave de la inclusión a través del empleo, y en este sentido el acceso al carné de conducir y a un vehículo es prioritario para completar el proceso de incorporación al mercado laboral.

En este contexto, la Fundación Renault Group España colabora, por tercer año consecutivo, con Candelita, asociación sin ánimo de lucro, formada por mujeres para contribuir a la reducción de las desigualdades derivadas principalmente de los ingresos, el género, la edad, el origen étnico o la discapacidad.

Desde 2023, un total de diez mujeres ha accedido al programa de becas que la Fundación Renault Group España ofrece a través de Candelita. A esta iniciativa se une Caremakers, un proyecto de Renault Group, solidario y pionero en el sector de la automoción, enfocado a ayudar a personas vulnerables y en riesgo de exclusión para acceder al mercado laboral a través de la movilidad, proporcionándoles un vehículo en condiciones muy ventajosas.

Gracias a la Fundación Renault Group, conseguir el carné de conducir y un vehículo ha cambiado la vida de Glenda, quien ha recogido esta semana su vehículo Dacia Sandero con el que podrá acudir a su nuevo empleo en el que la pedían como condición imprescindible carnet de conducir y vehículo propio.

"Esta colaboración entre Candelita y la Fundación Renault Group España refuerza nuestro compromiso con una movilidad más justa y universal, apostando por la inclusión a través del empleo como herramienta para reducir las desigualdades. El caso de Glenda será el primero de muchos sueños hechos realidad", ha destacado Ignacio Rodriguez Solano, director de la Fundación Renault Group España.