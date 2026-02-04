La Fundación TecnoVitae concede la Beca CTS 2025 a un proyecto pionero en cardiología pediátrica computacional

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación TecnoVitae ha concedido la Beca CTS 2025 (Ciencia, Tecnología y Sociedad) al proyecto liderado por Ana Montañés Blay, ingeniera electrónica industrial especializada en bioingeniería, por una investigación centrada en la mejora del diagnóstico de los bloqueos de rama derecha incompletos en población pediátrica mediante simulaciones electromecánicas avanzadas del corazón infantil.

El proyecto, que se desarrolla en el Centro de Investigación e Innovación en Bioingeniería (Ci2B) de la Universitat Politècnica de València (UPV) en colaboración con el Hospital Vall d*Hebron de Barcelona, aborda una problemática clínica de gran relevancia: la dificultad para diferenciar, en niños, entre bloqueos de rama derecha de carácter fisiológico y aquellos asociados a patologías cardíacas.

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, los criterios diagnósticos utilizados derivan en gran medida de estudios realizados en población adulta, lo que limita su precisión en edad pediátrica, como así lo ha explicado la responsable del proyecto, Ana Montañés Blay, durante la entrega de la beca.

En la entrega de la beca, que se ha llevado a caboen la sede de TecnoVitae, ha contado con la presencia de Rafael Álvarez, presidente de la Fundación, y de Javier Escribano, director general.

Con esta segunda edición de la Beca CTS, dotada con 5.000 euros, la Fundación TecnoVitae reafirma su compromiso con el impulso de proyectos de investigación que integran ciencia, tecnología y sociedad, y que pueden generar un impacto duradero en la mejora de la salud y el bienestar de las personas.