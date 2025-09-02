Fundos y AMIT presentan un ciclo de entrevistas sobre liderazgo femenino con diez mujeres referentes en investigación

Elena Rodríguez Costilla y Nuria Ferrándiz durante la grabación de una de las entrevistas en el aula de formación del Centro Cultural Fundos Fórum Salamanca. - FUNDOS

LEÓN 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canal Saber, la plataforma multimedia impulsada por la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), emite a través de su canal en Youtube el ciclo de entrevistas sobre liderazgo femenino 'Déjame liarte. El hilo que nos une', en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Castilla y León (AMIT CyL), a través de conversaciones con diez mujeres referentes en el ámbito de la investigación.

Se trata de una iniciativa que visibiliza el trabajo de las mujeres en la investigación y subraya el papel de la ciencia en la transformación de la sociedad.

Las grabaciones de estas entrevistas, conducidas por Elena Rodríguez Costilla y Pilar Valladares, se han llevado a cabo en el Centro Cultural Fundós Fórum Salamanca.

Mar Siles, Conchi Lillo, Antonia Durán, Inmaculada Sánchez, Purificación Morgado, Nuria Ferrándiz, Cruz Méndez, María Marcos, Susana Lagüela y Natalia Alonso son las protagonistas de estas conversaciones centradas en cómo la investigación influye en diferentes disciplinas, según ha informado a Europa Press en un comunicado Fundos.

Las protagonistas de este ciclo aportan una notable representación de la diversidad científica actual: desde la investigación en parasitología, neurociencias, cáncer y bioinformática hasta el derecho internacional, la igualdad de género, la comunicación, la transición energética, la física aplicada a láseres pulsados y la minería sostenible.

Todas ellas encarnan el papel esencial de la mujer en la ciencia, la tecnología y el conocimiento, uniendo trayectorias académicas y profesionales "de primer nivel" con una mirada crítica y comprometida con la sociedad.

'Déjame liarte. El hilo que nos une' es fruto del acuerdo de colaboración entre Fundos y AMIT, cuyo objetivo es organizar actividades culturales y divulgativas que contribuyan a la sensibilización social sobre la trascendencia de la investigación científica y tecnológica.