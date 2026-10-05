Fundos y Diputación de Palencia inauguran 'La Conquista del Voto. Atrévete a ser libre'

Fundos y la Diputación de Palencia inauguran 'La Conquista del Voto. Atrévete a ser libre' . - FUNDOS

PALENCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundos y la Diputación de Palencia han inaugurado en el Centro Cultural Provincial la exposición temporal 'La Conquista del Voto. Atrévete a ser libre', a través de 76 piezas que realizan un recorrido por los acontecimientos fundamentales que marcaron el camino hacia el reconocimiento político y constitucional del derecho al voto femenino. ç

Las piezas de la muestra, que se puede visitar hasta el 2 de noviembre de lunes a sábado en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas y domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas, proceden de la Colección de Constitucionalismo Víctor Miguélez y están depositadas en el Archivo Fundos.

El visitante puede contemplar piezas originales como la urna en la que, por primera vez en España, las mujeres pudieron ejercer su derecho a voto; una polvera de la Constitución de 1812, un ejemplar de la Constitución de la República Española de 1931, así como revistas, periódicos, carteles y postales que muestran el movimiento sufragista de la mujer en diferentes países.

ACTIVIDADES RELACIONADAS

Durante el mes de la exposición, tendrán lugar en el Auditorio del Centro Cultural Provincial varias actividades culturales relacionadas con la temática de la muestra. El martes 20 de octubre a las 19.00 horas, Víctor Miguélez, coleccionista y comisario de la muestra impartirá la conferencia 'La exposición explicada'. Además, el 29 de octubre, también a la misma hora, ofrecerá una visita guiada por la exposición.

El martes 27 de octubre, a las 19.00 horas, se celebrará la conferencia 'Historia y memoria de las mujeres. Resistencias y avances en su educación', impartida por Sara Ramos Zamora, profesora titular del Departamento de Estudios Educativos de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.