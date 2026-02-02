Fúster aplaza comunicar la decisión del candidato Vox en CyL hasta concluir las elecciones en Aragón

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/VALLADOLID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha eludido referirse este lunes a la decisión sobre el candidato del partido a las elecciones de Castilla y León y ha manifestado su intención de avanzar "partido a partido", es decir, cuando concluyan las elecciones el próximo domingo en Aragón.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Nacional de Vox, Fúster ha señalado sobre el candidato en la Comunidad que esa decisión le corresponde al Comité Ejecutivo Nacional. "Nosotros tenemos esta técnica cholista de partido a partido, de elección a elección. Es decir, terminamos una (la elección de Aragón) y nos metemos con la otra", ha finalizado sobre este asunto y pese a que la fecha límite para la presentación de candidaturas es el lunes 9 de febrero.