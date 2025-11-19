Gago espera una respuesta "positiva" de sindicatos a la propuesta de hacer fijos a trabajadores de incendios forestales

SEGOVIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago, espera una respuesta "positiva" por parte de los sindicatos ante la propuesta de la Junta de modificación de las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo de personal funcionario y de personal laboral para reforzar la estabilidad, las condiciones de trabajo y la modernización del operativo de extinción de incendios, un planteamiento "importante" que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, "quiere abordar antes del 31 de diciembre".

La Consejería de la Presidencia ha convocado este jueves, 20 de noviembre, la Mesa de Negociación del Personal Laboral y la Mesa Sectorial de la Función Pública para abordar esta propuesta que recoge que los trabajadores que en estos momentos prestan servicio "durante determinados meses del año" pasarán a desempeñar sus funciones durante los doce meses, lo que garantiza la disponibilidad permanente de medios humanos especializados y mejora tanto las labores de prevención como la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales y las emergencias.

En declaraciones a los medios en el marco de la firma de los convenios del Plan de expansión rural de 012 con 50 municipios de la provincia en Segovia, González Gago ha asegurado que la conversión de estos puestos en personal laboral fijo implica una inversión adicional de más de 12,6 millones, lo que conllevará un coste total definitivo de 22,4 millones para el conjunto de los 837 efectivos.

No obstante, ha advertido de que el desarrollo de este proyecto no queda supeditado al devenir de los próximos Presupuestos regionales del 2026, pues hay "instrumentos técnicos presupuestarios de movilidad de partidas que permiten absorber esta mejora económica".

Ante la apertura de la mesa de negociación de la Consejería con los sindicatos regionales, Gago ha expuesto que se han convocado dos mesas de negociación "de personal funcionario y de personal laboral, que se ven afectados por lo que es el dispositivo de extinción de incendios.

También ha considerado que la propuesta que aporta su Departamento sobre relaciones de puestos de trabajo es una modificación de esos puestos por un lado de laborales y por otro lado de funcionarios en laborales donde ya se recoge expresamente la propuesta de convertir a los fijos discontinuos que estaban una serie de meses trabajando a lo largo del año, en fijos permanentes.

Para González Gago se trata de "un colectivo cercano a 900 personas", que pasarán a prestar servicios a jornada completa todo el año, lo que supone, para efectos de contratación, "como si se hubieran incrementado otros mil puestos a mayores, es decir, no serían 800 personas a tiempo parcial, sino 1.800 personas a tiempo completo".

Además, el titular de Presidencia ha señalado que en la propuesta los agentes medioambientales que son del grupo C1 pasarán al grupo B, con unos incrementos retributivos importantes a nivel de puesto de trabajo". Este cambio lo ha estimado Gago en "cercano al millón y medio de euros".

También para los funcionarios aparece contemplada la relación de puestos en la propuesta que llevará la Consejería a la mesa de negociación, donde "todos los que tienen el calificativo de bomberos forestales tendrán un complemento especificado creado para ello, precisamente por esa condición de bombero forestal, con un coste superior a dos millones", ha explicado González Gago.

La intención de llevar esta propuesta a la mesa con los sindicatos es, según el consejero, "necesaria para avanzar en un dispositivo de incendio forestal más profesionalizado, más permanente, que permita abordar también a lo largo del año labores de prevención".

Además, este contingente estaría dispuesto para "participar en labores de emergencia civil, como una nevada o una inundación". Todo el colectivo, operativo durante todo el año estaría "a disposición de la ciudadanía para aprovechar la potencialidad que tiene".

Para resolver el proceso administrativo hay un decreto ley que ha aprobado el Gobierno autonómico donde se contemplan estas medidas, ha subrayado el responsable autonómico, quien ha detallado que tal decreto ley debe ser convalidado en las Cortes, además de recibir una respuesta positiva por parte de las centrales sindicales, dado que la propuesta es "positiva para el colectivo afectado y las mejoras que se ofrecen son muy importantes".