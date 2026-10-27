Gago garantiza la celebración del 23 de abril con epicentro en Villalar y conciertos gratis en todas las provincias

Archivo - Ambiente en la celebración del Día de Castilla y León, a 23 de abril de 2026, en Villalar de los Comuneros, Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha garantizado la celebración del 23 de abril, Día de la Comunidad, con su epicentro en Villalar de los Comuneros (Valladolid) y con la organización de conciertos de música gratuitos en todas las capitales de provincia de Castilla y León.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes autonómicas para detallar las cuentas de su área correspondientes a 2027, el titular de Presidencia ha destacado que la conmemoración del Día de la Comunidad constituye un "instrumento para reafirmar el compromiso con el desarrollo económico, social y cultural de Castilla y León, además de una ocasión para reconocer el valor del patrimonio, la historia, el arte, la lengua y las tradiciones autonómicas".

Como ha señalado, en 2027, primer año de la celebración con el nuevo gobierno de coalición de PP y Vox, en Villalar de los Comuneros se centrará el acto principal con la entrega de los Premios de la Música Folk y Tradicional de Castilla y León y la colaboración institucional en sus actividades lúdicas. Asimismo, la Junta ha previsto extender los festejos mediante la organización de conciertos gratuitos, carreras y marchas familiares en doce municipios: las nueve capitales de provincia, Ponferrada, Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

Por otra parte, González Gago ha avanzado que la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León continuará con las actuaciones preparatorias del 800 aniversario de la unión de los Reinos de León y Castilla en 2030. Entre las iniciativas programadas han figurado una exposición itinerante sobre Doña Berenguela la Grande y la culminación del proyecto de investigación sobre la itinerancia regia de Fernando III el Santo, a lo que se ha sumado el apoyo a la conmemoración de las Leyes de Burgos, el V Centenario de la Escuela de Salamanca y el 475 aniversario de la Controversia de Valladolid.

En el ámbito del fomento de la imagen autonómica, la Consejería ha consignado una cuantía cercana a los 1,5 millones de euros para los patrocinios a los clubes deportivos de élite que compiten en las máximas categorías de sus deportes de equipo. Esta medida ha tenido como finalidad la difusión de la marca 'Castilla y León nos Impulsa' en el territorio nacional.

Por último, el presupuesto del departamento ha incluido la actualización y modernización del Manual de Identidad Corporativa de la Administración autonómica, con especial dedicación a los nuevos formatos de comunicación digital.