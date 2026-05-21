Gaiastays entra en el sector de las residencias de estudiantes con la gestión de tres centros en Salamanca

SALAMANCA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Gaiarooms desembarca en el segmento de residencias de estudiantes con la gestión de tres centros residenciales en Salamanca, una de las principales ciudades universitarias del país, que suponen más de 150 unidades de alojamiento.

Para este grupo supone "un paso estratégico" en la diversificación de la compañía dentro del ámbito del alojamiento flexible ya que va a gestionar la residencia San Claudio (42 habitaciones), la residencia Licenciados (36 habitaciones) y la Santa Rosa de Lima (78 habitaciones).

Estas incorporaciones permitirán al grupo "reforzar su presencia en una plaza clave", donde ya cuenta con actividad consolidada a través de sus dos marcas (Gaiarooms y Gaiastays).

Con esta iniciativa, el grupo amplía su modelo operativo hacia el segmento de residencias de estudiantes y focaliza su estrategia en residencias de tamaño medio -hasta 150 plazas-, un segmento que tradicionalmente presenta "mayores dificultades para alcanzar niveles óptimos de rentabilidad debido a limitaciones de escala", según han asegurado desde este grupo

Así, Gaiastays aplicará su plataforma tecnológica y sus capacidades de gestión centralizada para optimizar la operativa de estos activos, mejorar la ocupación y ajustar costes, "para permitir así maximizar el rendimiento de establecimientos que, de otro modo, tendrían más dificultades para competir en el mercado".

Asimismo, la compañía prevé seguir creciendo a corto plazo en este segmento, con la incorporación de más residencias por toda la geografía Española, siempre con localizaciones céntricas, tamaño medio y alta demanda estructural.

La compañía cuenta ya con una presencia en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Salamanca, o Palencia, y prevé duplicar su tamaño hasta las 500 unidades a finales de este año, con nuevas aperturas en ciudades como Granada, Valencia, Bilbao o La Coruña.

Segín ha aseverado el cofundador y CEO de Gaiastays, Rafael Aritio,con esta operación se da "un paso natural en la evolución" del modelo de este grupo "hacia el segmento de residencias de estudiantes".

"Nos enfocamos en activos de tamaño medio, donde nuestra tecnología y modelo operativo marcan una diferencia clara, permitiendo optimizar la gestión y mejorar la rentabilidad en plazas con alta demanda estructural como Salamanca", ha concluido Aritio.

Gaiastays es una marca del grupo Gaia Capital Invest, especializado en el sector de "flex living" en España.