Galerías VA recibe a Lady Veneno, Carmen Bécares, la productora Perranube Studio y la iniciativa Psycho Factory

Los cuatro nuevos residentes de Galerías VA : Lady Veneno, César Rodríguez y Marta Campesino de Psycho Factory, Carmen Bécares y Perranube Studio. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El espacio de creación Galerías VA da la bienvenida a los cuatro nuevos residentes que este 2026 desarrollarán sus proyectos en este centro de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) ubicado en las antiguas galerías comerciales de la calle de López Gómez.

Desde este mes se incorporan para realizar residencias de un año, Lady Veneno (Héctor Matesanz) y la nueva comunidad de collage de Psycho Factory, durante los próximos cuatro meses. Además, el espacio acogerá las residencias de Carmen Bécares y la productora audiovisual Perranube Studio, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Junto a estas nuevas incorporaciones trabajarán los otros cuatro proyectos seleccionados como residencias anuales del centro, a cargo de creadores que continúan con su estancia en Galerías VA y dan continuidad a sus trabajos con la renovación de sus residencias: Valquiria Teatro (dúo escénico formado por Alba Frechilla y María Negro), la Asociación Epokhé (asociación cultural fundada por jóvenes), Sweet Venom (marca de ropa creada por África Carrasco) y Noelismo (nombre artístico de la ilustradora Noelia de Castro).

NUEVOS RESIDENTES

A lo largo de un año, Lady Veneno, álter ego de Héctor Matesanz, reconocido con el Premio de la Unión de Actores de Castilla y León en 2017, explorará la voz, el cuerpo, el movimiento y el humor como herramientas de construcción de la identidad en 'Laboratorio Carichis', su nuevo proyecto de investigación y creación artística.

Los nuevos residentes anuales de Galerías VA serán César Rodríguez y Marta Campesino, integrantes de Psycho Factory, iniciativa que apuesta por la creación manual y la reutilización de materiales. A lo largo de su estancia en este centro impulsarán el nacimiento de una nueva comunidad local en torno al collage y las prácticas artísticas sostenibles.

Por otro lado, Galerías VA acogerá dos nuevos proyectos con proyección hasta abril: 'Hogar: espacios habitados', de Carmen Bécares, y 'Los caminos del deseo', de la productora Perranube Studio.

Bécares explorará el concepto de hogar como construcción material y como territorio de identidad, seguridad y pertenencia, con las artes escénicas y la participación social como vehículos, con el fin de lograr una base sobre la que construir una nueva pieza escénica.

En cuanto al segundo proyecto cuatrimestral, se trata de un cortometraje que combina artes plásticas y audiovisuales a través de diversas técnicas de animación analógica (rotoscopia, cianotipia o stop motion, entre otras), que corre a cargo de la joven productora Perranube, donde se encuentra el artista Roco Gómez Magaña, cuyas obras han sido reconocidas en el Certamen de Arte Joven Castilla y León o SEMINCI Factory.

ACTIVIDADES Y ACCESO GRATUITO

De forma paralela al trabajo de los residentes, Galerías VA volverá a abrir sus puertas con actividades culturales gratuitas para todo tipo de público a partir de febrero.

Los propios artistas residentes serán los encargados de impartir los diferentes talleres y propuestas que acogerá el centro este nuevo año, desde sesiones para mejorar las habilidades comunicativas y artísticas con Héctor Matesanz --quien también producirá un videopodcast en el centro-- y clases para descubrir las técnicas analógicas de animación a cargo de Perranube Studio, hasta talleres de personalización de ropa con Sweet Venom e ilustración por Noelismo.

En los próximos meses, además, los vallisoletanos podrán colaborar en la creación de una pieza escénica con Carmen Bécares, descubrir el collage de la mano del proyecto Psycho Factory y el mundo del fanzine a través de la Asociación Cultural Epokhé y por último, Valquiria Teatro invitará al público general a sus actividades formativas y a los alumnos de la escuela ACEIMAR a participar en la creación de un cortometraje.

Galerías VA abrirá sus puertas, para que vecinos y visitantes puedan conocer el trabajo de sus residentes, desde el próximo miércoles 21 de enero, en horario de miércoles a viernes, de 18.00 a 21.00 horas.