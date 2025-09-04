Galerías VA recibe a sus nuevos artistas residentes, la asociación Epokhé y la ilustradora Noelia Castro

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El espacio de creación Galerías VA, ubicado en las antiguas galerías comerciales de la calle de López Gómez, abre sus puertas después de la temporada estival con los dos nuevos residentes que desarrollarán sus proyectos en este centro hasta diciembre.

Desde esta misma semana se incorporan al espacio como residentes la Asociación Cultural Juvenil Epokhé (paréntesis cultural) y la artista Noelia Castro, detallan desde la Fundación Municipal de Cultura a través de un comunicado.

A lo largo de cuatro meses, Epokhé desarrollará su proyecto de laboratorio editorial 'P.D. Los locos son ellos', un espacio de experimentación que buceará en las posibilidades de la cultura para habitar y transformar el espacio urbano a través de dinámicas colaborativas que se plasmará en una revista cultural realizada por jóvenes.

Por su parte, la ilustradora y diseñadora gráfica Noelia Castro conjuga arte y ciencia en su proyecto, centrado en el desarrollo de imágenes divulgativas de aves sobre diferentes soportes.

Durante su periodo de residencia, además, realizará cuatro talleres abiertos con los que invitará a los asistentes a descubrir la naturaleza a partir de la ilustración.

De forma paralela al trabajo de los residentes, Galerías VA vuelve a abrir sus puertas con actividades culturales gratuitas para todo tipo de público. El centro retomará su programación abierta el próximo martes día 16 (18.00 horas) con un taller de collage analógico en miniatura a cargo de América Alonso y en el marco de su proyecto 'Mujeres por carta'.

Un día después, el miércoles 17 de septiembre, el centro acogerá dos talleres: uno centrado en la elaboración de un neceser personalizado (18.00 horas) que impartirá la marca de slow-fashion Sweet Venom; y otro sobre webs y blogs (19.00 horas) dirigido por la agrupación WordPress Valladolid.

Galerías Va albergará, también, un taller de manejo de láser diodo para la realización de cortes y grabados; actividad que promueve la Asociación Makers Valladolid y que tendrá lugar el sábado 20 de septiembre (18.00 horados). Como colofón al programa de actividades, el jueves 25 de septiembre (19.00 a 21.00 horas) tendrá lugar una sesión del XVII Festival de Cortos Rodinia.

Para participar en los talleres, de plazas limitadas, es necesario realizar una inscripción previa (totalmente gratuita) contactando con los organizadores de cada una de las actividades.

Los detalles del proceso de inscripción y el contacto de los organizadores pueden consultarse en cultura.valladolid.es Exposiciones Por último, Galerías Va inaugurará dos exposiciones: 'Desgracias', muestra organizada por la Asociación Cultural Rodinia con obra del ilustrador vallisoletano Aitor Rollán que podrá verse entre el 19 de septiembre y el 12 de octubre; y 'La ciudad en tu cuaderno', muestra de las producciones del grupo Valladolid Dibuja que permanecerá expuesta entre el 24 de septiembre y el 31 de octubre.

Ambas propuestas podrán visitarse de miércoles a viernes, de 18:00 a 21:00h, y durante la apertura del centro por el desarrollo de los talleres.