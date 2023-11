Gallardo dice sobre inmigración que el dilema es política de fronteras abiertas o degradación de los barrios

VALLADOLID, 7 Nov. (RUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, ha aclarado este martes al portavoz del Grupo Mixto, el procurador por Valladolid Francisco Igea, que "el verdadero dilema" sobre la inmigración es "política de fronteras abiertas o degradación de los barrios".

"A usted no le acepto ni una sola acusación de xenofobia", ha advertido también García-Gallardo a Igea a quien ha acusado de querer enfrentar a los ciudadanos a un falso dilema con la inmigración, "un asunto muy serio y que a nosotros nos preocupa", ha aseverado el político de Vox.

"Vaya a Medina del Campo y pregunte ahí si tienen sensación de inseguridad o no. Vaya usted al barrio de las Delicias o a Pajarillos y pregúnteles si hay un dilema entre ser solidario y no aceptar una inmigración ilegal que degrada los barrios", ha recomendado García-Gallardo a Igea a quien ha planteado una serie de preguntas para "objetivar" el tema.

"Su gallardía se ha quedado en las calles de Ferraz", ha ironizado por su parte Francisco Igea que había retado al vicepresidente de la Junta a responder con un 'sí' o con un 'no' a si mantiene que la llegada de inmigrantes es una invasión de varones en edad militar que pone en riesgo a las mujeres.

Francisco Igea ha aclarado a García-Gallardo que la "diferencia sustancial" entre ambos es que él no va a luchar contra la xenofobia, el separatismo o el supremacismo catalán ni vasco" acompañado de un xenófobo como usted", a lo que ha seguido esa afirmación tajante del vicepresidente de que no acepta no le acepto "ni una sola acusación de xenofobia" por parte del procurador vallisoletano.

García-Gallardo ha tirado de ironía para aconsejar a Igea que le vendría "muy bien" una semana de balneario ya que le ve "un poco inquieto" tras haber sido expulsado de su partido y estar ahora "buscando un puestecito por Madrid". "Le recomiendo un balneario. Tengo algunas opciones, el de Las Salinas ya sabe que está ocupado, pero se me ocurren algunos otros", ha añadido el vicepresidente en su 'cara a cara' con su antecesor en el cargo en la anterior Legislatura.

E Igea ha respondido en el mismo tono irónico para aclarar a García-Gallardo que si realmente "necesitara cariñito" no le buscaría en él porque no es su tipo. "Estoy de acuerdo con usted en una cosa, es uno de los principales problemas que hay en España hoy en día y es fruto de la xenofobia", ha sentenciado el político liberal.