Gamarra pide dejar trabajar al PP sobre los pactos con Vox en Extremadura

BURGOS 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada y vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado que se deje trabajar a su partido sobre los posibles pactos ante el inicio del debate de investidura en Extremadura.

La política riojana, quien ha visitado Burgos, ha expresado la necesidad de hacer una llamada a "la prudencia y al respeto institucional" y ha evitado entrar en detalles sobre el estado actual de las conversaciones con otras fuerzas políticas.

En esta línea, ha subrayado que "lo prioritario" es permitir que los cauces democráticos "sigan su curso" para resolver la situación de gobernabilidad en Extremadura.

Así, ha manifestado que las negociaciones quedan en el marco de lo que los partidos están hablando y se está negociando en estos momentos, por lo que ha insistido en que es la hora de dejar que las instituciones "tomen sus decisiones y que la democracia pueda resolver la situación".

Aunque no ha detallado los puntos de fricción, ha asegurado que es "evidente", tras lo que ha recordado que están en plena negociación porque así lo han "trasladado", como también se ha acordado que sea la dirección nacional del PP, desde Génova, la que busque el desbloqueo.

Al margen de lo que se negocia en Extremadura, Gamarra ha asegurado que para el PP la campaña de cara a la próxima cita electoral del 15 de marzo en Castilla y León es la "prioridad absoluta" para garantizar un ejecutivo que no dependa de bloqueos externos. El objetivo de los 'populares' para estos comicios es obtener un respaldo lo suficientemente amplio para asegurar la gobernabilidad sin mecesidad de otros partidos.