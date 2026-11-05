Gamarra sostiene que quien respalde al PSOE en Valladolid el 29N apoya Puente e insta a "dimitir" a Sánchez

Reunión en Valladolid de la vicesecretaria de Regeneración Institucional de PP, Cuca Gamarra, con los candidatos - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional de PP, Cuca Gamarra,

ha insistido en que quien respalde al PSOE en Valladolid en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre apoya al exministro de Transportes del PSOE Óscar Puente, al tiempo que ha instado a los ciudadanos a "dimitir" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las urnas el próximo 29 de noviembre.

Antes de mantener una reunión con asociaciones de guardias civiles y policías en Valladolid, Gamarra ha manifestado sobre el exministro: "Óscar Puente dimitió hace unos días, pero hay una realidad y es que Óscar Puente, al igual que José Luis Ábalos, nunca debieron de llegar a ser ministros de Fomento en el Gobierno de España".

La dirigente 'popular' ha señalado que las trayectorias de ambos dirigentes "confluyen en que al final, tras ocho años, el sistema ferroviario, una alta velocidad que era el ejemplo, la envidia del mundo, se ha convertido en algo de lo que, en estos momentos, muchos ciudadanos no se sienten seguros".

A este respecto, ha argumentado que "se ha dejado de invertir, se ha dejado de actuar, porque durante una primera etapa se dedicaron a robar y en la segunda etapa, que es la etapa de Óscar Puente, se han dedicado a tuitear, a insultar, pero no a gestionar, no a trabajar, no a servir, y esto ha tenido consecuencias".

"La dimisión de Óscar Puente no le sitúa en una posición de superioridad moral porque es la consecuencia de dos accidentes trágicos en un solo año que tienen mucho que ver con el abandono de las infraestructuras y con que se ha gobernado durante estos ocho últimos años pensando en robar desde el Ministerio de Fomento, ha señalado.

En relación con los comicios del próximo 29 de noviembre, la vicesecretaria del PP ha recordado que los vallisoletanos tienen "la posibilidad de cambiar la manera de gobernar" en el país para contar con un Ejecutivo en el cual "estar al frente de un ministerio no sea una diversión sino que sea un servicio público" desarrollado por "gente seria, gente capaz, gestores que tengan experiencia en esas materias".

"Por mucho que lo quieran ocultar, el 29 de noviembre en las candidaturas del PSOE estará Óscar Puente", ha añadido la representante 'popular', antes de definir al exministro como "el segundo responsable de todo lo que ha pasado en este país en el año si se habla de infraestructuras y que se ha cobrado 116 vidas".

Así, Gamarra ha sostenido que "el máximo responsable es Pedro Sánchez y del mismo modo que a Óscar Puente lo han dimitido las encuestas, el próximo 29 de noviembre los españoles tienen la oportunidad de dimitir a Pedro Sánchez con las urnas".

SOBRE KOLDO GARCÍA Y EL ABOGADO DEL PP

Sobre las informaciones relativas a una reunión del abogado del PP con Koldo García, Gamarra ha respondido: "Mire, yo solo les voy a decir una cosa muy claramente. Hoy escucho mucho a los socialistas decir que no somos lo mismo. Efectivamente, no somos lo mismo".

En este sentido, ha aseverado: "Mientras ellos sentaron a Koldo García en el Consejo de Administración de Renfe, el PP sentó a Koldo García en el banquillo. Pidió 30 años de cárcel y hoy Koldo García está condenado por haber cometido delitos y es un delincuente. Un delincuente que tiene que cumplir una condena de más de 19 años de cárcel con una acusación del Partido Popular de más de 30 años de cárcel".