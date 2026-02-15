Garajes y bodegas inundados en Tudela de Duero (Valladolid) por la crecida del río

Un garaje de Tudela de Duero (Valladolid) inundado este domingo 15 de febrero de 2026. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Garajes y bodegas subterráneas del municipio vallisoletano de Tudela de Duero se han inundado, con "medio metro de agua", en las últimas horas debido a la crecida del río Duero, una situación que el Ayuntamiento y los vecinos enfrentan con "tranquilidad" y "responsabilidad".

El alcalde de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez de las Heras, ha informado, en declaraciones a Europa Press, de que en la mañana de este domingo, 15 de febrero, ya han quedado inundados algunos garajes subterráneos, así como bodegas.

"Hay garajes inundados con medio metro de agua", ha relatado, para, no obstante, precisar que la situación actual es "estable" y que el municipio estaba avisado y preparado para la situación con medidas como la evacuación el sábado de la urbanización del camping.

Un total de cuatro familias han sido desalojadas de esta urbanización que consta de 80 viviendas, la mayoría segundas residencias, y solo uno de estos núcleos familiares ha requerido reubicación por parte del Consistorio. Asimismo, ante la previsión de la crecida del río, se han retirado los vehículos de los garajes.

En este contexto, el regidor ha subrayado que el municipio hace frente a la situación con "serenidad", "tranquilidad" y "responsabilidad", si bien los vecinos son "conscientes" de que se trata una situación que "no se recordaba desde hace más de 30 años".

De cara a las próximas horas, el municipio se mantiene en alerta debido a que se prevé alcanzar el "punto más alto" de la crecida en la zona, si bien les han precisado que "no subirá mucho más" en el término municipal. "Hay que esperar a que bajen los niveles", ha aseverado el alcalde.