García destaca el incremento de casi el 48% del número de trabajadores con discapacidad en la última década en CyL

LEÓN, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha destacado Castilla y León como un "referente" de inclusión social y laboral, con un incremento de casi el 48 por ciento del número de trabajadores con discapacidad en la última década.

Lo ha hecho en el marco de su participación en la clausura de la Gala del 25 aniversario de Soltra (Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino), donde puso de relieve el compromiso de la Junta con el fortalecimiento de los Centros Especiales de Empleo (CEE) como el de mencionado, que actualmente cuenta con una plantilla de 381 trabajadores con discapacidad.

La titular de Industria ha recordado que León concentra el 27,5 por ciento de los trabajadores de CEE de toda la Comunidad y ha señalado que para apoyar esta labor, la inversión de la Administración autonómica en fomento del empleo con discapacidad superó los 45 millones de euros durante el ejercicio 2024.